兩性平權觀念當道，健康意識也不例外，但國內一項針對千名國中小學童家長的調查發現，超過半數家長認為女兒有必要施打HPV疫苗，卻只有不到4分之1認為兒子需要施打。醫師指出，男性一生感染HPV的機率高於女性，可能導致口咽癌、喉癌等，男女共同施打HPV疫苗已是全球趨勢，但國家整體接種政策有點落後。

台灣疫苗推動協會榮譽理事長李秉穎說，長期以來HPV相關研究著重於女性，但男性一生感染HPV的機率高達91.3％，高於女性的84.6％，可能引發多種癌症和疾病，包括口咽癌等頭頸癌、肛門癌、菜花、子宮頸癌、陰道癌等，HPV對於男性的健康衝擊不亞於女性。

「我有打HPV疫苗，因為我也怕感染！」台灣耳鼻喉頭頸外科醫學會副秘書長廖立人說，頭頸癌在台灣男性發生排名第三，風險因子除了香菸、檳榔、酒之外，也和HPV感染有關，以口咽癌關聯最高。美國在2010年口咽癌發生率已經超過子宮頸癌，「今日美國、明日台灣」，台灣如果沒有好好預防，未來也會呈現這樣的交叉趨勢。

台灣自107年全面推動國中女生接種HPV疫苗政策。李秉穎指出，男女共同接種HPV疫苗已是全球趨勢，國際上經濟比較好的國家，都是男女一起接種HPV疫苗，台灣雖然也是高收入國家，但疫苗政策有些落後。

台灣癌症基金會今年針對國內千名國小國中學童家長，進行線上問卷調查，結果顯示家長對於HPV疫苗存在明顯性別差異，近5成家長認為女兒有高風險感染HPV，只有不到1成家長覺得兒子受到HPV感染，比例相差近7倍；52％家長認為女兒有必要施打HPV疫苗，但只有24％家長認為兒子也需要接種HPV疫苗。

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