清景麟建築團隊致力於追求建築上面的極致與突破，近年來和多位國外知名建築師合作，在全台各城市留下大師級的建築作品。其中以日本建築大師隈研吾、安藤忠雄，和新加坡豪宅設計團隊SCDA開發的國際品質住宅最為知名。

今年，清景麟建築團隊攜手白天鵝建設機構推出的台南「新都心重劃區」重量級代表作—「巴克禮PARK」，力邀日本國寶級建築大師「隈研吾」操刀設計，這不僅是隈研吾建築師在南台灣唯一住宅作品，更有可能是隈研吾建築師在台灣的最後一棟住宅設計。「巴克禮PARK」以生活在森林中為設計概念，完工後預計將成為台南市東區的嶄新的國際級地景藝術。

感謝旺旺中時房產金牌獎評審團給予清景麟建築團隊「品牌人氣精湛獎」的肯定，未來我們將持續秉持著創新求變的精神，繼續為台灣打造具國際性與設計感的建築作品。(清景麟建築團隊)