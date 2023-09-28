以香港霓虹燈為題材並讓張艾嘉勇奪影后的《燈火闌珊》，本周獲選代表香港角逐奧斯卡最佳國際影片。今年另一部同樣以香港地標性城市景觀為題材的紀錄片《尚未完場》，也即將在10月登場的「香港映像 - 2023 香港特別放映」影展中擔任開幕片首度在台放映。儘管在審查受限的創作空間裡，香港導演們依然堅持在作品中捕捉最珍貴的香港情懷。本次影展將精選四部原汁原味的香港電影，讓觀眾品味最純正道地不打折扣的港式風情。

台港經濟文化合作策進會近年持續以香港影展促進台港文化交流，2021年推出「香港記憶香港情」影展，因疫情而採線上放映，今年再度推出由佳映娛樂承辦執行的「香港映像 - 2023 香港特別放映」影展，終於可以在實體影廳享受觀影樂趣並與影人互動。本次影展精選《尚未完場》、《毒舌大狀》、《窄路微塵》及《流水落花》等四部近一年內備受好評的港產電影，將於 10 月 21 日和 22 日兩天於「臺北三創生活園區」進行免費展映，並將於10 月 13 日開放線上索票。適逢由香港導演黃精甫執導的首部台灣電影《周處除三害》也在10月6日上映，10月的台灣銀幕將由優秀的香港影人搶盡風頭。

由徐岱靈、祁凱達聯合執導的紀錄片《尚未完場》，是本次影展中特別精選「台灣首映」的作品。電影以爭取保育1950年代的「皇都戲院」出發，卻發掘出前身「璇宮戲院」創辦人歐德禮（Harry Odell）成為娛樂大亨的傳奇一生，並緬懷香港娛樂工業曾經輝煌的黃金歲月。透過香港即將消失的標誌性城市景觀訴說情懷，已經成為香港導演們在審查受限之下，以景入情的重要創作路線。

前幾年的新冠疫情，曾讓許多人悲觀地預測電影院將走向終結，但《毒舌大狀》今年卻寫下了讓人跌破眼鏡的奇蹟，成為香港史上首部破億（港幣）票房的港產電影，幾乎相當於台灣的《海角七號》。該片由香港編劇吳煒倫首度執導，搭檔「喜劇天王」黃子華觸動人心的演出，透過一場權貴與平民間的法庭之爭，在大快人心之間為升斗小民出了一口氣，更讓近年香港人普遍低落的心情為之一振。

曾以《少年》入圍金馬獎最佳新導演的林森，首部獨立執導的作品《窄路微塵》，於金馬獎獲得三項大獎入圍，更於香港電影金像獎橫掃十項大獎提名。電影透過疫情下在香港獨自經營清潔公司的張繼聰，和失業卻得扶養女兒的單親媽媽袁澧林萍水相逢，在生存的掙扎間相知相惜，道出香港人在動盪時代中仍堅持不放棄的善良人性。

「百變天后」鄭秀文在歷經十次提名之後，終於以《流水落花》在今年的香港電影金像獎登上影后寶座，讓她熬了30年終於等到后冠。鄭秀文在片中從經歷喪子之痛，到成為寄宿家庭母親，卸下巨星光環，帶來從影生涯最樸實真誠的演出。為了導演賈勝楓獲得「首部劇情電影計劃」的這部作品，鄭秀文更因喜愛劇本而零片酬演出，且因演唱主題曲〈我這樣活了一天〉而雙料獲得金像獎。

睽違一年重返戲院，今年的「香港映像 - 2023 香港特別放映」影展也邀請到多位香港影人出席映後座談，包括《尚未完場》的雙導演祁凱達、徐岱靈將在 10 月 22 日（日）的放映後親臨現場，與觀眾暢談這部紀錄片的幕後祕辛。而甫以《窄路微塵》原聲帶入圍「金音獎」的香港音樂人黃衍仁，屆時除了將來台參加頒獎典禮外，也將出席 10 月 21 日（六）的映後座談。想與香港影人近距離互動的影迷朋友們，切勿錯過本次難得機會！