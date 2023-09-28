全姓男子狂戀廖姓前女友，2022年間竟求歡不成憤而持剪殺害廖女，事後帶死者兒子去吃飯，隔日向警方自首，經一審判無期徒刑、褫奪公權終身，經上訴，因全顧慮廖子無人照顧還供餐，法官認為心存善念未遷怒，改判21年，仍可上訴。

檢警調查，全男透過網路交友APP認識廖姓單親媽媽，雙方熱戀交往，全男從桃園搬到台中市工作，兩人進而同居，未料感情轉淡廖提出分手，全黯然搬離愛巢後卻心有不甘。

2022年5月28日晚間，全男替廖女慶生時提出復合，進一步向死者求歡遭拒，全先徒手猛力推拉死者頭部撞擊浴室牆面及地板，另以雙手用力掐住死者脖子，致死者暈厥窒息。

全男見死者失去意識，竟持剪刀朝死者頸部刺殺後，復持水果刀割開死者頸部，切斷其氣管及兩側頸總動脈，導致死者大量失血休克而當場死亡，隔日主動向警方自首。

二審法官調查，全男殺害廖女後，再帶死者的兒子到超商購買食物一起進食，認為全顧慮廖子無人照顧，先供食後再去向警方自首，仍心存善念，並未遷怒他人，尚非無可憫恕之處。

二審另參酌台灣司法心理學會鑑定，全男長期在自卑情結中，遇困難或壓力時，欠缺處理問題或壓力事件的自信心，致無法有效解決問題與處理壓力，面對分手時，導致內心挫折感，在壓抑下爆發。

法官量處高刑度有期徒刑，將其與社會隔離一段較長時間，由矯正機關施以教化，應可達成社會防衛之目的，尚無處以無期徒刑之必要，撤銷原判，改依殺人罪判全19年，褫奪公權10年，並與他罪合併定執行刑為有期徒刑21年。