新北青年局於 10 月 14 日(週六）下午 2 點到 4 點，在新北市政府 507 會議室，邀請職場圖文作家「我是馬克」分享職場溝通技巧。講座深入探討如何提升溝通力以及「暗黑說服技巧」，此外馬克也會分享，如何從負債千萬到成為百萬上班族職場代言人。本場講座完全免費，有興趣的民眾儘速報名，以免向隅。

為輔導青年確立職涯方向，新北有課 UKO 的名人講座定期邀請各領域專家分享職涯經驗。例如七月份「昆蟲擾西」講座就聚焦在自我覺察力，而這次馬克（李含仁）則是聚焦強化溝通力，以「不是會說話就會溝通」為主題，探討溝通困難之處，並舉出常犯的錯誤，提出有效溝通的建議，最後馬克還會分享「暗黑說服技巧」，讓青年朋友找到自己的溝通之道。

專業技能固然重要，但成功更需要溝通協作。新北青年局長邱兆梅表示：「談到青年職涯發展，除了專業知識與技術這些 hard skills (硬技能)，人際溝通、團隊合作等 soft skill（軟性技能） 更是不可或缺！新北市青年局以系列講座補足青年的職場需求，彌平學用落差。我們透過新北有課UKO的系列課程，幫助青年在職場上走得更順、更遠。」

除名人講座外，新北有課 UKO 十月系列講座規了完整的個人品牌經營講座，包括「AI 效率工作術」、「曼陀羅思考法」、「Canva 實作」、「個人品牌經營術」。這系列課程旨在彌平青年的學用落差，尤其實際進入職場會需要更多工具應對挑戰。

為了鼓勵大家參與課程，「新北有課UKO」特別提供多項抽獎禮品，只要參與 6 次課程就有機會獲得 Apple AirPods Pro II、Marshall Emberton 無線藍芽喇叭、富士拍立得相機、SAMSUNG行動電源等多項好禮！現在就趕快報名參加新北有課 UKO 的課程吧！課程現正熱烈報名中，快來報名！

(本文由 就業安定基金補助 廣告)