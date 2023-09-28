新竹縣動物保護防疫所響應928世界狂犬病日，10月10日上午9時至11時30分，在防疫所前廣場舉辦「112年世界狂犬病日宣導活動-毛齊來打」-狂犬病疫苗注射活動，有600劑免費名額，歡迎鏟屎官帶家中犬貓前來注射疫苗。如家犬未完成寵物登記，現場可免費完成寵物登記、晶片植入，將省下450~1300元不等的登記費喔！

新竹縣動物保護防疫所表示，新竹縣雖然不是狂犬病疫區，但為守護毛小孩的健康，建議3個月齡以上的犬貓一定要每年施打狂犬病疫苗。防疫所呼籲民眾務必遵守”2不1要”(不接觸野生動物、不棄養家中寵物、每年帶家中犬貓施打狂犬病疫苗)，確保狂犬病不會在人畜間傳播，保護毛孩子也守護家人，共同防範狂犬病！

防疫所說明，參加活動的飼主需年滿18歲，要攜帶身分證。當天還有毛孩回娘家-收容所認養犬貓回歸分享、浪愛回家-收容所犬貓認養及熱鬧的寵物活動攤位，邀請飼主與毛孩同樂！因活動場地為開放式空間，欲攜帶貓咪者請謹慎評估，可先將貓咪裝在洗衣袋裡再帶來喔！

防疫所指出，縣長楊文科致力打造友善動物城市，上任後新建了兼顧動物福利、流浪動物收容的友善環境及動保教育功能動物保護教育園區。這次活動就在園區舉辦，歡迎大家共襄盛舉。