新竹縣及竹北市高中不足問題引起家長關注，大新竹高中權益促進自救會提出增班、增額、設立新校等訴求，並遞交陳情書給竹北市長鄭朝方、立委王婉諭請命。不過鄭朝方表示公所非主管機關，但會支持自救會訴求，並協助向中央爭取增班可行性。王婉諭也強調將會持續於立法院中爭取高中職就學資源，督促教育部積極協助解決家長與學子困境。

自救會家長表示，由於學校太少、學生太多，竹北目前約有上千位學生必須搭高鐵通勤，至外縣市跨區就讀，至116學年度面臨龍年效應，如高中職供給量能未能提高，新竹縣市缺口人數恐超過4000人。因此盼以增額或增班短期計畫先達標，讓學生能就近入學。

對此鄭朝方表示支持，也趁返回竹中母校教師節感恩行之際，與竹中校長、教學團隊以第一線的專業觀察，進一步深入了解新竹地區高中生就學問題。對於高中增班、增額，市公所非主管機關，鄭朝方承諾會積極協助向中央爭取，以服務市民為宗旨，期盼減輕竹北市學子就近就學的難題。

新竹中學校長郭珍祥表示，竹中全校共有近1900位學生，其中3分之1來自竹北，依教育部規定目前1班35人為上限，以1個年級增2班為例，至少須增加6間教室，目前校園需要盤點出增班空間。郭珍祥表示，未來若有增班可能，竹中不排除增設科學班，或以醫療為主的實驗班，來培育學生的專業領域長才。

王婉諭表示，雖國教署一再強調竹苗就學區就學資源供給量能充足，但實際上新竹縣有著3縣市中最多的國中畢業生，然而不論是高中的校數、班級數又或是可供就讀學生人數，均在3縣市中敬陪末座，造成新竹縣許多學生必須跨縣市求學，交通通勤或接送成為家長和學生嚴重的困擾與負擔。

面臨116學年度龍年效應衝擊，將使供給量能更顯緊迫問題，王婉諭強調將會持續於立法院中爭取高中職就學資源，並督促教育部積極協助解決家長與學子困境。