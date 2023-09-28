女星謝忻擁有英國金匠學院音樂碩士學歷，回台後當任音樂老師，偶然參加《我猜我猜我猜猜猜》的音樂系美女單元獲得冠軍，被恩師黃義雄相中踏入演藝圈，因和歌手任家萱外型相似曾有小Selina的稱號，2018年與胡瓜主持《綜藝大集合》榮獲第53屆金鐘獎綜藝節目主持人獎；近日謝忻飛德國旅遊，住當地青年旅社的她被安排與陌生男子同住一房。

謝忻今（28）日發文透露完成了柏林馬拉松後，她浪跡歐洲的下一站到了德國城市萊比錫，到了當地的青年旅舍卻發現被安排和一個德國男生睡同一個房間，她坦言：「雖說房間內是兩張單人床，但還是整個晚上都無法安穩入眠」，隔天早上她和男友通話時，不免抱怨青年旅舍的安排，沒想到男友冷回「嗯，性別平等推衍到極致就是這樣囉。」說話語氣完全不帶情緒波動，讓謝忻哭笑不得「呃，請問有這麼永遠淡定的男友我該注意什麼？」

有網友詢問謝忻同房男生的外貌是否帥氣，謝忻以「 ⋯⋯」回應，一切盡在不言中，而她也曬出在房內的自拍照，只見兩張單人床之間只有一條縫隙，伸手就能碰到隔壁床，這距離讓網友們留言：「這麼靠近啊，這真的有點誇張」、「跟陌生人，雙方都很難入睡吧」、「在歐洲要注意個人安全，及小心三隻手的」、「德國人更緊張」、「雙方都不認識的男女睡在同間一房間，真相是雙方整晚都輾轉難眠沒睡覺，雙方都害怕對方會......」、「不只你害怕，男生會更怕」、「說不定德國男生更難入睡」。