許多人夢想著能活得像電影主角一樣精采，但如果那部電影是驚悚片呢？當比電影《孤兒怨》還匪夷所思的事成為真實人生的情節，又該如何面對？2010年夏天領養了娜塔利亞的巴內特一家，就聲稱自己的遭遇比電影還離奇詭異。娜塔利亞最初被認為是患有侏儒症的6歲烏克蘭孤兒，巴內特一家卻控訴她是偽裝成孩子且意圖傷害他們的成年女子，在向法院申請修改她的出生紀錄後遠走他鄉，引來調查單位的關切。

娜塔利亞始終堅稱自己被巴內特家收養時年僅6歲，巴內特家卻堅稱娜塔利亞不但說謊、具反社會人格，甚至意圖殺害他們全家！Discovery頻道最新節目《娜塔利亞怪案奇聞The Curious Case of Natalia Grace》，獨家訪問巴內特家族成員、鄰居與相關人士，輔以諸多從未曝光的畫面與證言。說謊的究竟是誰？真正的受害者是貌似弱勢的小女孩，還是為求平靜不惜逃離家鄉的幸福家庭？娜塔利亞被遺棄多年自生自滅後現在是否安然無恙？無數令人難以置信的驚人指控與細節即將一一揭露。10月6日起，星期五、六晚間11點，鎖定Discovery頻道，迷霧般的真相或許終能從各說各話中慢慢浮現。

2010年，結婚15年並育有3子的麥可與克莉絲汀巴內特夫婦在印第安那州過著完美的生活，當他們計畫再照顧一個孩子時，突然接到一家佛羅里達州收養機構的來電，詢問是否願意收養一位患有侏儒症的6歲小女孩，但必須在24小時內做好決定。儘管程序快得並不尋常，巴內特夫婦也尚未收到孩子的相關資料，他們仍立即飛往佛州辦理手續。來自烏克蘭的娜塔利亞很快就成為巴內特家的一份子，不料在這次的旅途中，他們便立刻發現了小女孩的異狀：她有完整的陰毛。

這個孩子真的只有6歲嗎？巴內特家心中有了疑惑。不久後克莉絲汀發現了更驚人的事：娜塔利亞的月經來了。她究竟幾歲、為何懂得用襪子墊在內褲裡吸收月經？為何她看起來和其他患有相同骨骼發育異常病症的小女孩從氣質到身體結構、顱骨輪廓都完全不同？

依照收養機構提供的紀錄，娜塔利亞5歲之前都生活在烏克蘭的孤兒院裡，巴內特家卻發現她不僅對烏克蘭一無所知、對於孤兒院的事閉口不談、說英語完全沒有口音，甚至聽不懂烏克蘭語！巴內特家表示，娜塔利亞發現自己開始被懷疑之後整整4天沒開口說話，這使得他們心中的疑惑與不安愈來愈深：她真的是小孩嗎？她真的來自烏克蘭嗎？

隨著雙方的不信任感日益加深，娜塔利亞的黑暗面也開始一一浮現。麥可控訴娜塔利亞不只會想盡辦法弄哭他的孩子、亂抹大便、在車輛即將行駛時自己開門跳下車，還會把孩子在意的東西丟在馬路上，而最令巴內特家恐懼的，是娜塔利亞會在房間裡藏刀子，甚至威脅要殺了手足和父母！逐漸失控的情況讓巴內特家決定尋求專業協助，諮商師卻提出了令他們難以置信的結論：娜塔利亞是反社會人格。看似瘋狂的舉止並非精神疾病導致的失控，也正因為她知道自己在做什麼，諮商師只能讓巴內特家知道，他們對於這一切其實無能為力。

其後巴內特家將娜塔利亞送到州立精神病院接受長期住院治療。根據不願意公開姓名的醫院員工表示，娜塔利亞住院期間表現出好鬥的性格與控制慾，還經常談論性，最終院方因娜塔利亞向男性病患求歡，因此要求巴內特夫婦接她回家。

當一般的收養家庭面臨這麼不尋常的情形，在面對潛藏的傷害與精神痛苦時，難道不會想把孩子送回收養機構或是報警處理？巴內特家不僅沒有，而且持續表示即使受到了投毒、肢體衝突等攻擊與生命威脅，仍希望她能獲得幸福的生活。然而2012年，巴內特家以她歸化4年來一公分都沒長高為由懷疑烏克蘭出生證明的真實性，在成功向法院申請修改出生紀錄後為娜塔利亞租了一棟公寓獨居，之後舉家移居加拿大。

2020年，一名烏克蘭調查員找到了娜塔利亞的生母；2022年，娜塔利亞以疏忽等罪名將麥可告上法庭卻遭到駁回。一個骨骼發育異常的女童真的能傷害身心健全的一家人？撲朔迷離的事件在諸多證據、證詞與證人持續曝光之後，是否能為真相揭開一線曙光？娜塔利亞究竟是被收養家庭遺棄的烏克蘭小女孩，還是危險的精神病患者？10月6日起星期五、六晚間11點，鎖定Discovery頻道《娜塔利亞怪案奇聞The Curious Case of Natalia Grace》，更多驚人指控與出乎意料的事實即將揭曉。