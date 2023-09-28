仁新表示，本次現金增資順利完成，代表股東對公司藥物開發與營運發展的認同與肯定，本次資金募集中有4億元將用於充實母公司營運資金，及支應LBS-007急性白血病臨床一/二期試驗；有2億元將增加對子公司Belite的投資，確保LBS-008用於治療晚期乾性黃斑部病變的臨床三期試驗如期推進，盼加速藥物及早上市、造福廣大病友。

其中，用於治療急性白血病新藥LBS-007於今年先後獲得澳洲人類研究倫理審查委員會(CALHN HREC)、台灣衛福部食藥署(TFDA)核准執行臨床一/二期試驗，且於今年7月完成首位受試者收案，每位受試者將每21日連續靜脈輸注試驗藥物7日直至疾病惡化進入觀察期。仁新規劃在取得臨床試驗數據後，將積極與國際藥廠洽談授權或合作相關事宜，由於LBS-007已取得美國FDA授予治療急性淋巴性白血病之孤兒藥認證，將有助提升未來國際合作談判的籌碼。

此外，繼LBS-008青少年斯特格病變全球臨床三期試驗完成收案後，Belite今年陸續在全球主要國家遞交LBS-008晚期乾性黃斑部病變全球臨床三期試驗之審查申請(IND)，目前已獲美國、台灣、澳洲等國家核准執行，且於今年7月完成首位受試者收案，預計全球收案約430位黃斑部地圖狀萎縮(Geographic Atrophy, GA)的晚期乾性黃斑部病變患者。

據Market Watch的研究報告，全球乾性黃斑部病變市場規模預估至2030年將達202.8億美元。隨著全球進入高齡化社會，加上3C產品使用頻率上升，黃斑部病變已有年輕化趨勢，預期市場規模將會持續成長擴大。