紐約自2018年9月取代倫敦以來，一直穩居榜首，目前仍遙遙領先。根據包括世界銀行、OECD和聯合國等第三方單位提供的涵蓋121個金融中心的資料，依照147項因素進行的計算，紐約得分為763分。

倫敦與紐約的差距有縮小，倫敦在744分。有鑑於英國晶片設計公司安謀(Arm)選擇在紐約上市，以及市場對英國脫歐之後的擔憂，該得分可能讓倫敦股市鬆了一口氣。

新加坡僅落後倫敦2分，為742分；星國也只領先香港1分，讓2~4名的競爭顯得異常激烈，幾乎在誤差範圍之內。

倫敦的智庫Z/Yen和中國綜合開發研究院(China Development Institute)每六個月編製這項指數調查。

「美國幾個金融中心的表現不錯，前10名中有5個是美國的金融中心」，該調查還說，金融科技中心的排行中，紐約仍保持領先地位，緊隨其後的是倫敦和舊金山。