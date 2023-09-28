澎湃新聞報導，中國東方航空28日證實，作為大陸國產C919大型客機的全球首發用戶，中國東航再次與中國商飛在滬簽署購機協議。東航在2021年簽訂首批5架的基礎上，再增訂100架C919大型客機。

這顯示C919大型客機收穫迄今為止最大單筆訂單，中國東航同時成為當前C919大型客機的全球最大用戶，大陸國產大飛機C919大規模、大機隊的商業採購、交付和營運全面開啟。

C919是中國大陸首款按照國際通行適航標準自行研製、具有自主智慧財產權的大型客機。2022年12月9日，東航正式從中國大陸商飛接收全球首架C919飛機。2023年5月28日，東航圓滿完成C919首個商業航班，標誌著該機型研發、製造、取證、投運「全面貫通」；7月16日東航又接收第二架C919大型客機，商業營運穩步推進。截至2023年9月26日，東航2架C919飛機累計安全飛行1140.15小時，其中商業運行867.19小時，累計執行商業航班296班，平均客座率超73％，承運旅客超3.5萬人次。

從各項營運數據來看，2架C919運行技術狀態正常，安全飛行表現良好，整體表現與公司預期基本相符。

今年以來，大陸民航業呈現有序快速復甦的良好勢頭。作為民航國家隊、主力軍之一，東航1-8月大陸國內航線班次已恢復至2019年105％，國際航線班次力爭到今年末恢復至2019年的85％。東航是全球前十的航司，目前機隊規模超過800架，根據機隊更新計畫，從2024到2031年預計有超過200架窄體客機退出機隊，有必要提前開展運力儲備，以更好應對未來市場需求及行業競爭，而主流窄體客機的引進就是其中的重要手段之一。

綜合中國大陸民航市場的巨大潛力、東航自身機隊更新需要、C919前期商業營運表現等考量，採購C919、擴大C919機隊規模、實現更高品質的規模化營運成為較優選擇。

按照計畫，此次購買的C919將於2024年至2031年分批交付。其中，2024年計畫交付5架，2025年至2027年每年計畫交付10架，2028年至2030年每年計畫交付15架，2031年計畫交付20架。東航未來可能根據市場情況和公司運力規畫調整該飛機交易項下飛機的具體引進時間和機型。

新一批C919引進後將主要投放至東航主基地市場及重要商務、旅遊幹線市場。