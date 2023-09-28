交通部將每年9月定為交通安全月，呼籲民眾重視交通安全的守法觀念與停讓文化，而信義房屋除了向同仁宣導交通安全月，有分店店長自主帶領同仁擔任鄰近國小導護志工，1300天不間斷，也有分店自主擦拭學校旁、商圈的反光鏡，維護社區居民交通安全。

2009年起，聯合國倡議「全球道路安全週」。台灣由交通部發起，每年9月定為「交通安全月」，希望集結政府與民間的力量，喚起民眾的安全意識，並扎根人本交通觀念，共同建立台灣的停讓文化。

信義房屋響應支持，在內部網站公告向所有員工宣導交通安全的重要性，並轉發官方相關宣導貼文與宣導影片，打造健康安全職場，而各分店的電子看板放映跑馬燈，讓行經的社區民眾都能看到「車輛慢看停、行人安全行」的宣導字樣。

此外，不僅是交通安全月，信義房屋近500家分店的房仲皆是社區的交通安全守護天使，早已於政府倡議交通安全之先，默默付出，守護社區。

信義房屋三民綠光店店長林詩偉曾自主帶領同仁擔任鄰近國小導護志工，1300天不間斷，林詩偉表示，「社區是家的延伸」，因此自108年開始，他帶領分店同仁協助鄰近的三民國小放學導護工作，風雨無阻，這樣的付出雖然與房仲工作沒有直接相關，但因為是社區的一份子，同仁們都甘之如飴。

而信義房屋內湖康寧店也自主擦拭學校旁、商圈的反光鏡，同仁以2、3人為一組協力進行，目前已經擦拭過約7、80面反光鏡，讓行車、行人更安全，這個舉動也在臉書上引起上千個正面回響。

信義房屋將「以人為本」的理念融入企業社會責任裡，並希望在永續經營的路上，兼顧客戶、鄰里社區、社會的福祉，贏得彼此的互信與互助，此次響應交通安全月，希望提高人們對道路安全的認識，減少交通事故的發生，共同打造更安全、宜居的生活環境。