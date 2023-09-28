女主角邵雨薇透露〈惡行〉是由艾怡良以邵雨薇演出的角色視角為基礎所創作的歌曲。（CATCHPLAY提供）

驚悚電影《惡女》，即將於10月27日全台上映，由林美秀與邵雨薇共同主演，大膽挑戰人性黑暗複雜面貌。今日公布主題曲〈惡行〉 ，由金曲歌后艾怡良攜手金曲製作人陳君豪為電影量身打造，以她擅長的搖滾曲風，融合電影的暗黑懸疑氛圍，唱出《惡女》的詭譎算計，其中的一句歌詞，強烈的暗示電影的精髓，「所有你要的結局，偏偏都不會給你；不看不聽，不說的惡行最美麗。」

艾怡良先前為自己主演的電影所創作的主題曲〈我這個人〉受到各界好評，並獲得第58屆金馬獎最佳原創電影歌曲獎，再次參與電影主題曲創作，艾怡良表示：「看完《惡女》後湧出很多靈感，這是一部很令人玩味的電影，這些惡到底有沒有對錯，觀眾可以自己評斷，希望我為《惡女》打造的主題曲能夠讓大家看完電影後對女人的惡有更深的感受。」電影《惡女》主題曲〈惡行〉單曲已於今日正式在各大音樂平台上線，主題曲MV已於艾怡良YouTube頻道上架。

身為電影《惡女》女主角邵雨薇的好友，艾怡良接到邀請為電影打造主題曲，二話不說立刻答應，女主角邵雨薇透露〈惡行〉是由艾怡良以邵雨薇演出的角色視角為基礎，寫出現代女性內心的暗黑算計；而邵雨薇聽到完成版詞曲後大讚艾怡良的細膩，直呼「這首主題曲是這部電影最畫龍點睛的一環。」艾怡良慵散卻又犀利的歌聲，唱出了女人心底最深的惡，令人感動又發毛，導演宋欣穎表示，一直很欣賞艾怡良的音樂創作才華，她說：「很高興這次能和怡良一起合作電影主題曲，為電影更增添一股神秘與灑脫，而這首〈惡行〉就是我心中最完美的主題曲，夠強烈，夠黑暗，夠有力量！」