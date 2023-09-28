日前有網友到超市買蛋，打開雞蛋卻發現呈黑綠色，在臉書發文質疑，不料北市警方接獲農業部報案後，兩天內就查緝該網友到案，以妨害名譽罪嫌送辦。國民黨立委參選人、台北市議員游淑慧表示，綠雞蛋事件只是消費者投訴，卻被農業部搞成驚天大案、報案偵辦，臺北市警局也違反正常作業程序，員警連夜親送到案通知，也沒搞清楚農業部告什麼、是不是適格的告發人，就超音速配合辦案。

一名男網友日前在臉書發文，貼出一張蛋白成綠色的黑綠臭蛋照片，質疑該蛋是9月18日購買，保存期限是到10月7日，「請問這是進口雞蛋嗎？」引發網路熱議，農業部和行政院長第一時間也都駁斥稱是假消息，農業部在27日向警方報案，北市中正二分局與北市刑大科偵隊組成專案追查，當晚11時就查緝該網友到案，雖網友強調沒有修圖、後製，但警方釐清說詞後，認定網友未有足夠證據便發文，依妨害名譽罪移送法辦。

游淑慧今在臉書發文批評，只是一個透過臉書的消費投訴，卻被農業部搞成驚天大案，讓市警局超音速配合辦案，綠雞蛋事件只是一個一般民眾分享自己的購買經驗，內文沒有批評政府、也沒有批評政策，行政院長和農業部在未經查證下，即指控民眾造假，甚至報案偵辦。

游淑慧也指出，台北市警局亦違反正常作業程序，連夜員警親送到案通知（正常程序是郵寄到案通知）。甚至荒謬的以「妨害名譽罪」偵辦。妨害名譽罪屬於告訴乃論，也就是要有犯罪被害人出面告發，網該網友的臉書只提到9月18日買的台農雞蛋，除非台農覺得商譽受損提出告發，否則干農業部什麼事？難道農業部成為台農法律顧問，代為捍衛台農商譽，以被害人身分提出告發？

游淑慧也質疑，而中正二分局也沒搞清楚農業部告什麼，是不是適格的告發人，就超速配合辦案。員警同仁應該是保護人民身家安全 ，而不該淪為為當權者服務，把小案大作。

游淑慧也喊話市長蔣萬安，您為律師出身、法律專業，希望徹查整個報案和偵辦程序的正當性和合法性，保障民眾的言論自由。