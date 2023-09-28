「鞍馬王子」李智凱再次「完美落地」！他在杭州亞運鞍馬項目拿下15.500分，成功完成亞運2連霸，也為中華隊進帳第3面金牌，而這份禮物不僅是要送給教練林育信教師節禮物，更是李爸爸最棒的生日禮物。

李智凱今天排在第3順位出賽，他端出與今年成都世大運一模一樣的套路，完美落地後，與「阿信教練」開心擁抱，還朝觀眾席比了個大愛心，後續上場的選手也無法撼動他的成績。

不僅套路一模一樣，連分數都跟世大運相同，李智凱笑說，看到成績出來後自己也是嚇一跳，「其實真的非常緊張，上場前壓力真的很大，連霸是個壓力，也想在這時候挑戰自己，還有進步空間，接下來還有世錦賽，希望可以更進一步，為接下來做些準備。」

李智凱透露，自己原本是想端出另一個套路，但在起跳時有一點點小失誤，因此當機立斷更換動作，「做的當下就盡快去調整，到那邊的時候還有一點點能力，但還是以先完整做完比較重要。」

在關鍵0點0幾秒的心理、腦中快速變化，李智凱最後成功完成連霸，「謝謝大家的支持，接下來還有更多重要的賽事，等等頒獎後就要立刻出發去比利時比世錦賽，希望能克服時差，闖進決賽、拿下奧運資格。」

而在「教師節」奪金，李智凱送給恩師林育信最棒的教師節禮物，但他還透露，今天也剛好是爸爸的生日，「這份禮物也算是送給爸爸，也是給孩子很重要的禮物，不只出國征戰，也希望告訴他，爸爸做到了。」