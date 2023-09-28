台中浩天宮大庄媽下個月將展開7天6夜北港進香之旅，起馬宴安排在30日晚間盛大登場，廟方也邀請各組總統參選人參加，目前包括侯友宜、郭台銘將到場，柯文哲可能因要出國訪問，目前無法確定，市長盧秀燕也會出席；據悉，這些嘉賓將會被安排在主桌用餐。

台中浩天宮大庄媽7天6夜北港進香之旅將於10月8日展開，廟方在前1周、30日晚間舉行起馬宴，今年因交流公廟較多，席開700桌，較往年多出200桌，場面盛大可期。

廟方於9月前發出邀請函，包括各組總統參選人，其中，柯文哲最早確定參加，時間落在晚間6點20分，郭台銘則一度更改時間，敲定5點30分到場，侯友宜則當晚會從台南北上，預計7點抵達；另外，市長盧秀燕則規畫7點20分蒞臨。副總統賴清德另有行程，無法參加起駕宴。

不過，柯文哲因可能會出國訪問，是否會參加仍未定，若無法出席，下個月則直接出席起駕大典。據悉，廟方會安排這些嘉賓上台向信眾問好，也會將他們安排在主桌用餐，屆時是否會與對手碰面或交談，也引發外界關注。