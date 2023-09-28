38歲女星李妍憬（原名李妍瑾）異性緣極佳，去年才與AV導演圤智雨高調認愛但交往不到1個月就掰掰，而今年七夕突公布新戀情，透露男方是圈外人；怎料，李妍憬認愛1個月左右，今（28）日驚喜宣布跟男友登記結婚，在臉書曝喜訊獲得全網祝福。

話題女王李妍憬今年七夕透露有了新戀情，坦言男友小人物不是公眾人物，她本來想要把這份感情藏好，因為有了「公開的下場就是不被看好」的覺悟；而李妍憬在9月9日發文，表示自己在大庭廣眾下被小人物求婚，但只說自己很暈，請大家靜待佳音。

沒想到今日下午李妍憬就在臉書曝喜訊，曬出與未婚夫小人物在戶政事戶所的合照，幸福地喊話，「我們要登記囉」；畫面中李妍憬身穿低胸粉色洋裝，大方展現火辣身材，而男方穿西裝外套、戴著面具，仍然沒有露面，但從眼神都能看出他笑得很開心。

從李妍憬認愛小人物後，粉絲都相當期待她能幸福，如今她升格人妻，閃婚喜訊底下也湧入大票網友送祝福，「恭喜」、「恭喜列入人妻，祝幸福愛相隨」、「祝白頭偕老」、「恭喜，但先生的面具也太神秘」。