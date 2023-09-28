10月即將來臨，命理網站《靈匣網》分享，生肖屬虎、馬、兔和蛇的人在10月財運最旺，其中屬馬者適合「動口生財」，談判、交易成功率高；屬兔者則有貴人幫忙，有時在混亂之中反而能賺到一筆錢財。

第一名：生肖虎

屬虎的人在10月財運表現不錯，只要把握好外部投資環境，就有機會讓收益逐步擴大；到了10月中旬需注意穩定判斷力，不要因一時興奮低估了風險，一不小心就可能陷入投資陷阱，這段時間切勿輕舉妄動，每走一步都要先看清楚形勢，10月下旬狀況就會好轉，正財、偏財都能有所收穫。

第二名：生肖馬

屬馬的人在10月的吸金能力很強，且對開支較為理性，錢財經常只進不出。建議10月可以積極向外拓展，四處活動將帶來財運，尤其有利於動口生財，談判、交易的成功機率高，不過必須時刻提醒自己，口能生財也能惹禍，小心每句話的措辭和語調，以免讓人聽了心裡不舒服。

第三名：生肖兔

屬兔的人在10月運氣還不錯，雖然偶爾會有小麻煩纏身，打亂原本的收支計畫，但同時也有貴人助力，反而能在混亂之中賺到一筆，因此遇到問題要多找人商量、多蒐集資訊；不過也要注意，不能因為有人會幫忙收拾殘局而肆意妄為，單憑感覺就做出草率決定，一直下去運氣總有消耗殆盡的一天。

第四名：生肖蛇

屬蛇的人在10月的理財方向建議以保守為主，將目光放在合理的規劃進展上，精明地計算各項收支，雖然財富累積無法上漲太多，但對於動盪的市場來說，保住原有的財富、不發生虧損，對屬蛇的人來說就已經是一種勝利。