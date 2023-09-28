台積電進駐高雄楠梓產業園區，製程調整用水大增，遭疑搶農業與民生用水。經濟部今再度表示，已協同營建署及高雄市政府規劃，全量由橋頭及楠梓兩座再生水廠長期供應。其中橋頭已於今年5月動工，預計2026年可供水每日3萬噸；楠梓招商興辦中，預計2028年起可陸續供水達每日7萬噸。等於5年內可供應10萬噸再生水，不會排擠民生及農業灌溉用水。

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台積電加入RE100全球再生能源倡議，於2030年要百分百使用乾淨能源，於環評階段即承諾終期製程用水將全量使用再生水。經濟部說，2座再生水廠已納入行政院2023年8月核定之「公共汙水處理廠再生水推動計畫」第一次修正計畫加速推動中。

經濟部水利署強調，高雄地區賴高屏溪伏流水、備援水井、再生水，目前趕辦中荖濃溪伏流水預計在2026年供水，「曾文南化聯通管工程」也預計在2024年完工，屆時可將曾文、南化水庫及高屏堰水源串連，讓高雄地區水源更多元更具韌性。