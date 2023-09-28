美國陸軍剛剛接受首批「定向能量機動型短程防空系統」（DE M-SHORAD），也就是俗稱的雷射防空車，首批有4輛，是將50千瓦的雷射武器，安裝在史崔克輪型裝甲車 (Stryker)上，也可簡稱史崔克雷射車。

防衛部落格(Defense Blog)報導， 美國陸軍新聞稿表示，位於奧克拉荷馬州的錫爾堡(Fort Sill)第60防空砲兵團第4營(4-60 ADAR)，已接收4輛史崔克雷射防空車，這是雷射能量武器實用化的重要里程碑。以往的雷射防空武器體積龐大，經常分成雷射系統車與電源供應拖車，因此機動能力不足。如今，雷射系統與電機電池等所需的一切，都安裝在史崔克裝甲車身上，比舊系統更為敏捷、容易部署。

US Army Receives Four DE M-SHORAD High-Energy Laser Weapon Prototypes

這是雷神公司(Raytheon)所設計與製造的的高能量雷射武器，雷射的頻譜超過肉眼範圍，所以並不會像科幻電影那樣，出現一道鮮亮的光束，還有「滋」的聲音。

4-60 ADAR部隊從去年秋天就開始操作訓練，到了今年3月，在亞利桑那州尤馬試驗場(YPG)完成了實彈防禦演習，其間擊落了接近防空車的無人機與迫擊砲等威脅，給參與者和觀眾留下了深刻的印象。

指揮官柯比(Alex Corby)中校指出：「DE M-SHORAD 原型的交付，標誌著美國軍事能力的重要進步。我們成為陸軍第一個具有戰術定向雷射武器的部隊，必然載入軍事史冊。」