台灣微軟為公有雲服務業者中唯一擁有專屬醫療產業服務團隊，盛弘集團將旗下事業產品放置於微軟全球的混合雲服務平台上，將台灣優秀的醫療解決方案推廣至全世界有需求國家。

盛弘集團布局智慧醫療多年，成果展現在創新的醫療場域「敏盛智醫城」。盛弘旗下的方鼎資訊與醫電數位轉型公司(醫電數位)共同規劃與建置次世代智慧醫療資訊系統（DIGI-HIS），充分呈現智慧醫療與雲端平台的數位整合服務，在敏盛智醫城實現以「智醫診所APP」完成就醫流程全程無紙化、量測數據同步傳送到APP的個人帳戶，包括在躍獅智醫城藥局量測的生理數據，可供個人後續的健康追蹤與醫療保健諮詢。在微軟混合雲服務平台上，敏盛智醫城提供民眾智慧醫療服務體驗，成為台灣微軟智慧醫療的實證示範基地，有助於雙方向區域醫院到基層診所推動智慧醫療及健康創新應用。

盛弘與台灣微軟更將合作打造中文版醫護專用ChatGPT，由醫電數位以Hermes語音輸入平台，整合微軟Azure OpenAI ChatGPT，由於是醫護人員專用的，由醫護人員輸入的資訊是正確的，未來將以此為基礎共同研發CRM for Healthcare(客戶健康管理服務），可以提供相對精準的服務。