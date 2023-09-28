呂姓女子在2019年與她的姐妹與陳姓男友，將她年僅10個月大的男嬰，分別以濕紙巾塞喉嚨、吹風機與菸蒂燙臉、捶打胸頭等處與搖晃頭部重擊地面等方式凌虐致死，一審依傷害致死罪各判刑10年6月、呂姓阿姨10年5月、陳男13年3月，二審台灣高等法院將陳男部分改判3年，生母及阿姨仍各判刑10年6月及10年5月。可上訴。

判決指出，2019年12月19至21日、同年12月23至28日上午，呂姓姐妹在陳男位於桃園市蘆竹區之住處，接續以濕紙巾塞男嬰喉嚨、使用吹風機、菸蒂燙傷其臉部及以手擊、腳踹其胸、頭部方式，對其施以凌虐。

呂姓姐妹在2019年12月28日下午1點，因男嬰幼童哭鬧不止，竟以濕紙巾塞住其喉嚨，並以拳頭捶擊其胸口，生母以腳後踢男嬰頭部，並以手拉其雙腳甩動而使其頭部撞擊地板，致男嬰急速休克失去意識，經送醫急救後，仍因新舊顱內出血等傷害而不治死亡。

高院審酌呂女為被害人母親，係被害人最重要之依賴保護者，本應善盡教養、保護責任，且3人均明知被害人未滿1歲，尚屬稚齡，縱身體不適，亦無法以語言表達需求。然其等僅因不滿被害人哭鬧，竟以凌虐暴行相加，且時間非短，但考量呂等2人犯後終能坦承犯行之犯後態度等一切情狀，各判刑10年6月及10年5月。

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