大陸國防部長李尚福許久未公開露面，成為今天大陸國防部記者會上境外媒體的關注焦點，但是大陸國防部新聞發言人吳謙始終只有一句標準答案，「沒有訊息可以提供」。

今天的大陸國防部記者會，包括法新社、路透、CNN和本報記者，均詢問李尚福的下落。

法新提問：「中國國防部長李尚福因腐敗問題正接受調查，消息是否屬實，李尚福目前仍是國防部長嗎？」吳謙回應，「你提到的狀況，我並不了解。」

路透提問：「中國國防部十月舉行的香山論壇，李尚福部長會否出席？」吳謙回應，「關於北京香山論壇的近一步消息，我們會適時發布。」

CNN：「包括火箭軍在內，中國軍方領導高層進行新一輪的調查導致的變化，是否與反腐有關？會不會影響到中國軍隊現代化進程？」吳謙表示，「關於火箭軍反腐一事，上個月的記者會已經說明過了，我建議你查查上個月的記者會問答紀錄。」

中國時報：「李尚福部長已許久未公開露面，他目前還在正常行使國防部長的職權嗎？另外，《解放軍報》日前刊出評論文章稱：『交友不慎』是個別領導幹部落馬的重要原因。外界聯想，是不是因為李尚福部長交友不慎、交到壞朋友，所以被調查了？」

吳謙回答本報記者提問時稱，「我剛才已經就相關問題做出回答，沒有新的內容要補充。」

現年65歲的李尚福在中共二十大後當選中央軍委委員，2023年3月接替魏鳳和擔任防長兼國務委員。自8月29日於北京出席中非和平安全論壇全體會議後，已一個月沒有公開露面，9月7日以「健康因素」缺席中越防務會議。

今年夏天以來，繼大陸原外長秦剛於7月底被免除外長職務後，李尚福是第2位傳出「出事」的國務委員。在解放軍系統中，火箭軍司令員李玉超、政委徐忠波兩人也在7月底無預警卸任，隨後傳出魏鳳和也調查，同樣也是出身火箭軍。

大陸國防部長李尚福許久未公開露面，引發關注之際，中共軍委改革和編制辦公室9月22日在中共《解放軍報》撰文表示，「交友不慎」是個別領導幹部落馬的重要原因；強調軍隊領導幹部要強化自我約束，不斷淨化社交圈、生活圈、朋友圈；「真正做政治上的明白人、打仗上的懂行人、經濟上的乾淨人、生活上的正派人。」