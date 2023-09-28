高雄大寮、林園區議員黃天煌2022年選前疑似透過樁腳包車、在東港海鮮餐廳宴請參加競選總部成立大會的選民，遭人檢舉，高雄地檢署、前民進黨同選區議員韓賜村提告當選無效。高雄地院28日下午宣判，強調並無證據證明黃天煌涉入包車、吃飯事件，判檢方、韓賜村均敗訴，可上訴。

針對敗訴，高雄地檢署表示，目前尚未得知敗訴理由，待收到判決書後再研議是否上訴。

陳男與太太是黃天煌的樁腳，與女兒3人涉嫌在2022年10月間動員具有投票權的里民免費搭乘遊覽車，車輛費用7000元，參加高雄市某選區市議員參選人競選總部成立大會。活動結束後，直接在遊覽車上向里民請求投票支持該候選人，全部的人還到屏東縣東港鎮某海鮮餐廳免費用餐，每桌餐費5000元，10人一桌，席開三桌。

陳男一家3口否認賄選，但檢方表示，陳姓夫妻及女兒3人涉犯違反《公職人員選舉罷免法》第99條第1項之投票行賄罪罪嫌重大，且有事實足認為有勾串共犯、證人之虞，今日向法院聲請羈押禁見，其餘參與用餐之10多位選民則均請回，高雄地院最後裁定無保請回。

雄檢偵結後，將陳姓夫妻等3人依違反選罷法行賄罪起訴，也對黃天煌依法提起當選無效之訴。

高雄地院28日下午宣判，強調並無證據足以證明黃天煌涉入陳男等人支付車輛租金及餐費事宜，亦不能將陳男等3人的不法行為擴張視告黃天煌的不法行為，最後駁回檢方、韓賜村之訴，可上訴。