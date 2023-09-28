桃園市長張善政（前排右七）28日表示，今年撥4.7億元中央統籌分配稅款推動桃園7大旗艦型公園，包含平鎮共6處已動工，預計明年底前全數完工。（蔡明亘攝）

桃園市正逢公園兒童遊戲場改造階段，其中平鎮運動公園遊戲場景觀改善工程今開工，桃園市長張善政表示，今年撥4.7億元中央統籌分配稅款推動桃園7大旗艦型公園，包含平鎮共6處已動工，讓預算派上用場，預計明年底前全數完工，提供市民友善、安全的休憩空間，今動工的平鎮運動公園則預計明年11月啟用。

平鎮運動公園位於台66線快速道路及國道1號高速公路下方，分為西北側及東南側公園，這次施工地點為西北側公園，面積約2.7公頃，周邊多為農業區，也有國小、高中等學校分布，公園腹地廣闊，為鄰近中壢、平鎮及楊梅生活圈的綠地環境，未來還將設置YouBike公共自行車並增加停車場空間，提升交通便利性。

張善政指出，他上任後接獲許多反映，桃園的兒童遊戲場到處都被封，因設施老舊不安全，且衛福部也公布新標準，很多舊設施不符合，不僅小朋友不能玩，家長也著急，故今年拿到統籌分配款後，工務局也積極爭取要盡快改善公園，恢復遊戲設施，便要求今年內全數動工，設計過程還要與地方溝通，結合當地特色，打造公園旗艦型共融式遊戲場。

張善政表示，平鎮運動公園遊戲場景觀改善工程經費約7550萬元，預計明年7月底完工，明年11月啟用。工務局簡報說明，為建置符合民眾需求的旗艦型遊戲場，落實兒童表意權，並整合新舊公園介面，於規畫設計中辦理2場兒童參與式工作坊、1次地方說明會，也提報市府公園適性發展審議會，邀集各領域專家學者、社會團體、各局處及區公所代表共同審議。

工務局介紹，此工程擇定約6300平方公尺作為遊戲場範圍，滿足不同年齡、不同能力兒童遊戲需求，遊戲場內容包括沙坑遊戲場、擺盪遊戲場、地景遊戲場、挑戰遊戲場及全齡皆可使用的自然探索遊戲場。遊戲設施包含沙坑、鞦韆、遊戲草坡、滑梯、攀爬設施、攀爬牆、抱石場、多功能挑戰路徑、戲水設施及自然探索遊戲設施等。

工務局長汪在宙提到，市府正執行旗艦型公園遊戲場計畫包括施工中的八德楓樹腳公園、大園華興池公園、楊梅四維公園、桃園陽明公園、中壢光明公園，以及將開工的龍潭運動公園。未來將持續秉持重視公共使用精神，以創造公共空間更多元價值，讓市民享有更多綠地空間，打造桃園成為環境友善、安全宜居、文化和經濟併進的新都會。