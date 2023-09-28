國內電線電纜與不銹鋼產業領導龍頭華新麗華攜手丹麥NKT集團合作打造全台首家海底電纜廠，他們特別於28日舉辦「高雄海底電纜新建工程」開工動土典禮，估計投資超過100億元，預計2027年正式投產，將可提供超過250名以上的工作機會。

華新麗華董事長焦佑倫指出，華新麗華的電纜事業已有超過50年歷史，高壓海底電纜布建對他們而言是全新挑戰，公司在人才培育面已做足準備。丹麥NKT集團擁有全世界最高的企業ESG標準，很高興能與丹麥NKT集團共同打造全台首座的海底電纜廠，為台灣提供一流品質與合理價格的產品。

高雄市副市長羅達生表示，感謝華新麗華投資高雄，從陸上電纜突破到海底電纜，為台灣離岸風電國產化樹立重要里程碑，更獨家引進NKT豐富風場海纜技術能力，從土地廠房規畫、海纜產品設計、海纜製程與產品認證等展開全面性的合作，加速提升海底電纜的建設能力，也開啟未來在國際市場的合作基礎。

高市府經發局表示，高雄市持續推動產業進行數位與淨零「雙軸轉型」，從半導體S廊帶、亞灣2.0智慧科技創新園區計畫推動、數位科技、電動車與航太產業的發展，加上「以大帶小」發展永續共應鏈，並成立淨零學院，邀集產學研共同培育淨零人才，與華新麗華的發展藍圖一致，歡迎華新麗華除了在高雄打造國內首座海底電纜廠外，繼續加碼投資高雄。