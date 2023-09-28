Google地圖長年提供的街景服務，讓不少人可以透過該功能「尋寶」，甚至重現過去的景致，近年就曾有網友透過該功能找到已故的家人，而這次在南投縣草屯則有長達10年的「路霸」被網友發現，頓時引起討論。

南投縣草屯太平路二段一處機車停車格，被發現有一紅、一藍，兩輛腳踏車放置在停車格內，本以為只是一件普通的小事，不過有人透過Google地圖的街景服務檢視時，發現這兩輛腳踏車已在該處許久，藍色腳踏車早在2011年2月就出現，紅色腳踏車則在2014年加入，之後Google街景8度更新，最新一次版本於今年8月拍攝，兩輛腳踏車均「屹立不搖」的堅持在原位，引起討論。

網友看完後狂酸「永恆的街景」、「擺明佔位的」、「台灣最美風景」、「10年也太久了吧，笑死」，還有不少人質疑政府為何對此放任不管，不過其實機車停車格本就可以停放腳踏車，加上南投至今仍無路邊停車格收費制度，除非這兩輛腳踏車被認定為廢棄物，才能由環保局處理。

南投縣環保局則指出，因南投縣的廢棄車輛處理要點並未將腳踏車納入規範，將會研擬補正納入，並依民眾反映了解狀況，若確認該兩輛腳踏車為無主物，會請清潔隊協助移置處理。