23歲謝姓工人在網路張貼買到綠色臭蛋訊息，北市警方27日將他傳喚到案，並依妨害名譽罪送辦，引發軒然大波，認為民進黨搞綠色恐怖、箝制言論自由，對此國民黨立委參選人羅智強、北市議員游淑慧28日下午前往中正第二分局，要告發行政院長陳建仁、前農業部長陳吉仲，未審先判也在散發假訊息，且檢警以如此高效率偵辦此案，目的就是要造成寒蟬效應，「讓人不敢批評政府」。

羅智強表示，陳建仁第一時間就說綠色雞蛋是「假消息」，但除了謝姓民眾外，北市1位楊姓民眾，有錄下他買到黑綠臭蛋的影片、高雄也有民眾買到類似「壞蛋」且有存證，可見不良蛋品充斥市面，政府沒有要追查原因，反而急著動用國家機器，將反映狀況的平民百姓傳喚、法辦，陳建仁說黑綠蛋是假消息，他才是製造假消息的人。

此外，前農業部長陳吉仲當時曾說，巴西蛋有塗「食用蠟」，保存期限有4個月，但最後也被拆穿謊言，巴西蛋根本沒塗，農業部長帶頭散播食安謠言，檢警要不要偵辦？要不要用比照謝姓工人的速度傳辦這2人？

游淑慧則對檢警的火速傳辦十分不滿，她認為檢警應該要服務人民，不是服務權威，以妨害名譽這種案件，通常是寄送通知書，請民眾來說明，為何警方大陣仗前往，「效率之高」，加上陳建仁一開始就一直強調是假訊息，未審先判，種種過程都讓人質疑是政府施壓，想讓民眾噤聲。

23歲謝姓民眾在網路貼文，表示他9月18日購買，標示是10月7日到期，質問：「請問這是進口雞蛋嗎？」相關貼文立刻引發轟動及恐慌，農業部第一時間立刻駁斥是假訊息，行政院長陳健仁受訪時，也強調這是假消息，要民眾不要上當。

中正二警方解釋，27日晚間11時派員前往謝的住處傳遞通知書，要求謝10月4日赴警局說明，但謝表示當天他有工作，經協調後謝同意直接前往訊問，謝強調他真的有買蛋，但「壞蛋」拍照後已經丟棄，檢警認為謝提供的證據不充份，無法證明是否真的買到綠臭蛋，因此先依妨害名譽將他函辦。