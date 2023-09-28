新北市立委第二選區（蘆洲、五股及三重16里）向來都是國民黨的艱困選區，面對2024選戰，在民進黨五連霸立委林淑芬好整以暇、民眾黨「學霸女刺客」李有宜初生之犢應戰，國民黨人選遲遲無法決定；不過國民黨新北市黨部主委黃志雄今（28）日證實，該選區藍白合已成定局，雙方已有初步共識。

綠營林淑芬本次要在新北第二選區挑戰六連霸，藍營人選遲遲難產，原先傳出包含新北市議員黃桂蘭、李翁月娥等人參選，但最後都破局，加上民眾黨推出李有宜，使得藍白合的說法甚囂塵上，原本藍營否認，並表示已有口袋名單，但還需黨中央確認。

不過今天傳出國民黨最終決定放棄在此區推派人選，此說法也獲得新北市黨部主委黃志雄證實，他說在政黨合作的基礎下，黨中央最終決議在此區要採「藍白合」，而且雙方已經有所接觸並且有初步共識，目前已成定局，接下來的選戰藍營將會力挺李有宜。

至於原本藍營傳出已準備好1名30歲左右的女性口袋名單，但黃志雄表示，目前既然已經確認要與民眾黨合作，就不便再透露原本的人選是誰。

對於該選區目前藍白合的態勢，林淑芬電話未開機，無法取得回應；民眾黨李有宜則表示，「很好啊，非常歡迎！」李有宜說，過去在地方上走訪，確實有聽聞藍營人選難產，沒有人有意願，只是當時沒有經國民黨證實，所以也不變下定論，如果對方已經證實，雙方合作絕對是一件好事。

李有宜強調，儘管第二選區是傳統深綠選區，不過過去這段時間，確實也有許多人表示「這次民進黨真的投不下去！」所以「政黨輪替、下架民進黨」應該可以確定是目前絕大多數人的共識，未來有雙方一定有機會碰面，屆時就針對合作細節來討論。