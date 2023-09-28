今日為教師節，高雄市三民區民族國小昨天下午新任家長會長、有魚海產董事長林錦泰先生，攜手家長會總幹事蘇莉琄女士，親自到校贈送慰勞每位教職員及志工團成員每人1份豪華石斑魚禮盒，總計送出200份，也展現支持高雄在地農漁產品。

林錦泰表示，這是對民族國小老師辛勤付出的一份回饋他希望全校老師和志工團長曾秀蘭以及總幹事黃秀卿等人能夠感受到家長與學生的肯定和尊重。

家長會在林會長、蘇莉琄總幹事和莊尚諭顧問團長的領導下，持續關注學校教育品質，透過實際行動支持學校發展，賦予教職員更大的教學動力與熱情。在這個充滿愛與關懷的氛圍中，三民區民族國小的孩子們也不禁感受到家長會以及校方的溫暖。林錦泰會長的慷慨捐助成為了一道美麗的風景線，它不僅僅是物質上的支援，更是一種精神上的鼓舞。

蘇莉琄總幹事也分享，看到林會長這麼有愛心，作為家長會的一員，我們更應該齊心協力，支持學校的每一項決策和活動，讓我們的孩子們在一個充滿愛的環境中茁壯成長。

這不僅是一次捐贈活動，更是一次心靈的交流，一次精神的升華。它將深深地印刻在三民區民族國小每一位師生和家長的心中，成為他們成長的動力，也將激勵更多的人投入到這波愛的接力中來。

在未來的日子裡，三民區民族國小將以這份愛為基石，持續深化教育改革，創新教學模式，提升教育品質，為學生打造一個全面、多元、開放的學習平台，幫助他們開拓視野，實現夢想，並為未來社會培養出更多具有國際視野、創新思維和社會責任感的優秀人才。