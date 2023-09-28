國民黨立委參選人李明璇28日接獲通報，稱好市多中華店附近路面破洞，且該坑洞上周才剛補好，未料同一處幾天後又再破洞，且還更大。（李明璇提供／洪浩軒高雄傳真）

高雄前鎮出現道路坑洞！國民黨立委參選人李明璇28日接獲通報，稱好市多中華店附近路面破洞，且該坑洞上周才剛補好，未料同一處幾天後又再破洞，且還更大，李明璇痛批，大家都相當無奈，這根本已經成為「高雄日常」，目前已經聯絡相關單位處理。

李明璇指出，她剛剛在開客廳會時，向許多里民們請益地方相關議題，聊得非常愉快。結束後，突然有位大哥跑進來，氣憤說道「他們家門口的破洞，上周剛裂開20公分左右，等了1周，早上才剛補過結果又破了，還破更大直徑將近1公尺。

李明璇提醒，路面破洞處在「中華五路770巷及建隆街」路口，在好市多附近，請周邊路過的民眾一定要特別小心。目前已經聯絡相關單位處理。對於「高雄的日常」，里長、居民都相當無奈，她也會發文提醒大家，由於今年是選舉年，市府通常會「特別積極」處理，只是，難道要破一次就要唸一次？魔鬼藏在細節中，市府有心就會做好吧。