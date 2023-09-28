中國大陸「十一黃金周」長假將從明（29）日開跑，一連8天，是今年最長的連假，全國各地預計將有大批民眾出遊，也有不少人選擇飛往海外。不過今年受到福島排放核廢水影響，陸客紛紛傳出取消日本行程，對此，日本觀光廳長官高橋一郎昨天表示，目前雖然出現「一定程度的取消預約」，但影響「有限」。網友也直擊28日從上海出發前往東京，航班全部客滿的盛況。

After years of pouring money and effort into making Japan a major tourist destination, including registering Mt. Fuji as the highest landfill & poopscape nationwide, now an influx of Chinese tourists decide to come here and the right wing still complains. https://t.co/mFzacrPD66 — Stinton Johnson (@JohnsonStinton) September 28, 2023

據日媒NHK、共同社報導，日本觀光廳長官高橋一郎27日召開記者會，說明中國旅行社截至本周一（25日）為止的赴日遊預約情況。部分旅行社透露，「出現了一定程度的取消預約」，但也有旅行社表示預約人數反而增加了，甚至超過2019年疫情前的同期水平。

同時，在廣東省舉辦的旅遊博覽會中，也仍有不少民眾表示對日本旅遊感興趣，聆聽說明的人數「與往年大致相同」。

一位搭乘中國東方航空往北海道的陸客表示，「我想去札幌動物園，也很期待吃拉麵。」此前東方航空往返上海與北海道的航線因為疫情停擺長達3年半，27日起恢復每周2次的航班。

高橋一郎認為，由於各家旅行社報告的結果不同，總體而言，核廢水帶來的影響算是「有限」。但他也坦言，政府還要再觀察陸客動向，並持續推動各項活動來促進觀光。