國民黨總統參選人侯友宜28日受邀出席台灣美國商會午餐會，並發表演講。侯友宜除分享日前訪美時，與美國國會議員、智庫及政界人士交流心得，也針對台灣面臨的內外部挑戰，就兩岸、國防、外交、能源、經濟科技與醫療等面向，提出具體、務實策略，侯友宜強調，國家領導人最重要是避免戰爭，會永遠秉持從警以來，用生命守護國家、人民的信念，帶給兩岸和平、台灣安全，讓經濟能夠蓬勃發展。

侯友宜今特別提早抵達現場，與現場美國商會會員一一致意，許多會員也熱情上前合影，場面熱絡。台灣美國商會會長施立成引言時指出，侯市長一進場就受到熱烈歡迎，最近看到侯市長提出許多好的政策，也剛結束訪美行程，非常期待聆聽侯市長闡述相關看法。

侯友宜演講時，首先分享赴美心得，與國會議員、智庫、政界交流過程中，許多人都關注，若身為未來總統，如何穩定台海局勢、確保台灣安全，並針對國防、外交、兩岸、經貿等主軸，進行深入討論。侯友宜也強調，不論出訪美國或是日本、新加坡，他都清楚表明同樣態度，身為國家領導人，最重要的是避免戰爭，唯有安定、安全的環境，才能讓世界的投資者，願意將資源挹注在台灣。

侯友宜並重申兩岸、國防、外交政策，必須採取積極、務實的方式，提升自我防衛能力，嚇阻戰爭，在平等、尊嚴、友善的原則下，進行對話與交流，降低衝突，因此他提出「三D戰略」：嚇阻（Deterrence）、對話（Dialogue）、降低風險（De-escalation），讓台灣成為和平促進者、風險降低者，持續深化台美關係，共同維持印太區域和平穩定。

侯友宜也提到，台灣產業面臨巨大的挑戰，就是能源議題，他提出「供電無虞、有序轉型」的能源政策，其中能源安全至關重要，產業需要穩定能源供應，因此他主張在專業評估且安全的前提下，讓核一、核二、核三延役，核四經過國際專業評估、確保安全下重啟，並會盡全力發展綠能科技產業，提升能源使用效率，投入節能、儲能及智慧電網的建構，積極發展氫能及小型電廠，逐步邁向低碳台灣、無煤台灣、淨零台灣。

對於與會會員十分關注的經濟科技與醫療議題，侯友宜表示，我國有最完整的半導體產業聚落，並有台灣海峽、巴士海峽的海運樞紐，須考慮製造、運輸風險、地緣政治，兼顧市場與安全，台灣可以在美國友岸外包政策中扮演積極角色，提升面對危機的應變能力，避免過度依賴大陸市場，並要積極穩定兩岸關係、讓國際資源可以放心挹注，並積極參與區域貿易組織。

侯友宜也說，將善用台灣既有優勢，結合資通訊、半導體、電機電子等，再投入永續減碳、新能源車、醫療生技、智慧城市、航天航太等先驅產業，讓台灣成為經濟與科技之島，其中台灣的醫療產業、技術已是國際知名，未來更將在此基礎上，發展遠距醫療等技術，讓醫療無國界。

侯友宜最後分享，便民、利民、愛民，是他從政以來不變的初衷，會永遠與民眾站在一起，以行動治理效率，解決人民的需求，同時，會以擔任警察開始，用生命守護國家人民的不變信念，用一生捍衛中華民國、守護台灣這片土地，帶給人民安定繁榮的生活。