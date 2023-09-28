為協助受疫情影響企業，經濟部4月推出「疫後振興專案貸款」，給予中小及微型兩類艱困公司貸款利息補貼1.5％，因申請貸款踴躍，今宣布自10月起不再提供利息補貼。但高成數保證、低利貸款及借新還舊等措施，仍會持續至2025年10月底止。

雖然疫情逐漸遠離，但一些中小型企業及小攤商過程飽受衝擊，加上全球景氣衰退，經濟部乃於今年4月17日推出「疫後振興專案貸款」，針對月營業額減少15％之艱困企業給予優惠貸款。第一類是規模億元以下中小企業，最高核貸3500萬。第二類未滿5人微型企業，給予最高400萬元金額。兩者一律補貼利息1.595％(原2.095％)，但設有上限，前者1年55萬，後者2年12萬元。

這樣優惠引來企業搶申請，經濟部表示，疫後振興貸款目前共有6萬5000多家中小企業申貸，取得逾5800億元融資，因貸款利息補貼預算用罄，自10月起不補貼利息。

可是信保基金提供8-10成信用保證、最高利率為2.095％，原申貸本部紓困振興貸款事業得借新還舊等條件均，該部強調維持不變，

當時除疫後振興貸款外，同步推出的「低碳智慧納管專案貸款」，目前則申貸4761件，金額逾900億元，這個部分則尚有利息可補貼，並無取消。