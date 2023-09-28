女星瑭鈺（舊藝名：瑭霏）去年在參加艾成告別式的路上停車拿東西，沒想到一名毒蟲見機衝入車內，並勒住她的脖子搶走皮包，幸好2名見義勇為的大學生上前解救，警方到達後順利逮捕嫌犯，士林地院26日判處卓姓嫌犯有期徒刑5年4個月，受害者瑭鈺也發聲：「願他革面革心，開其自新之路」。

瑭鈺今日在社群發文：「每次收到地方法院的公文，看到那張開庭通知文書，雖然我可以自行決定要去與否，但每看到一次，就提醒我一次當時的驚險與害怕⋯而今終於塵埃落定，願他革面革心，開其自新之路」。

據悉當時歹徒在後座，用左手臂勒住瑭鈺脖子，不准她喊叫求救，並伸手到副駕駛座掏背包的皮夾，得手後準備下車，不料練過泰拳的瑭鈺緊抓歹徒，令歹徒無法脫身，兩人僵持不下，歹徒將瑭鈺從駕駛座硬扯到後座後脫逃下車，瑭鈺隨即下車追趕歹徒並呼救，歹徒回頭想搶車逃逸，瑭鈺則緊抓車門不讓歹徒上車，過程中瑭鈺頭部遭撞擊，手上也多處挫傷流血。

瑭鈺所屬經紀公司鳳凰藝能總經理趙善意接獲消息後，第一時間趕至士林派出所陪同製作筆錄；瑭鈺因為追逐拉扯歹徒過程，目前頭部遭擊腫痛，其他部位挫傷拉傷已在醫院擦藥治療。雖然瑭鈺勇氣可嘉還自己追歹徒，但她還是呼籲大家，開車或怠速一定要上鎖，別讓危險有機會靠近。她也感謝見義勇為的兩位民眾。

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