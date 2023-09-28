溫州賽區志工熱情與中華女足總教練陳曉明（左下）、助理教練莊淑美（黑衣）合照。（莊淑美提供）

中華女足27日在杭州亞運1比0擊敗泰國，2連勝拿下B組第1，完成晉級8強、前進杭州（8強淘汰賽於杭州進行）的第1階段目標。木蘭女將今天搭乘高鐵抵達杭州，行囊中滿載在溫州獲得的滿滿祝福，特別是由溫州科技學院組成的志工，在中華隊大戰泰國的前一天，還在白板繪製精美插畫，讓女將們暖到心裡。

「真的很溫暖啊！」中華女足隊長「八萬」王湘惠表示，溫州台商不但到比賽現場加油，還送球員禮盒提前慶祝中秋佳節。當地志工也很感人，在中華隊戰泰國前一天的訓練時，竟在休息室白板繪製精美插圖，作者自畫署名「小青荷」，插圖中除了TPE、GOAL、加油、WIN等元素都到位，還畫了個台北101的圖案。

王湘惠也在從溫州移動到杭州這天，跟著代表隊度過她的36歲生日，八萬說自己的生日願望很簡單，「身體健康、進4強」就好！中華女足8強對手可能是烏茲別克或北韓，視今晚烏茲別克對地主中國大陸的賽果而定。