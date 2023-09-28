詐騙手法不斷翻新，高雄市社會局近日陸續接獲市民電話詢問，有接獲高市334-4885的電話，說明要辦理福利補助，需核對民眾的姓名、身分證字號及個人資料，社會局特別提醒市民們小心， 334-4885為社會福利諮詢專線，僅有受話功能，無法撥打出去，如接到電話顯示為此號碼，就是詐騙電話，請立即撥打反詐騙專線165 或撥打110向警方報案，以免財物損失。

社會局局長謝琍琍表示，目前各項社會福利之申請方式是由民眾持相關證件洽區公所或社會局申辦，若委託他人辦理，也需填妥委託書並攜帶委託人之身分證件，社會局及區公所從未主動派人協助津貼申辦，更不會透過電話取得申請人身分資料及帳戶資訊或要求簽署不明文件。

社會局再次呼籲市民朋友，由於不法人士詐騙手法不斷翻新，如有類此情事，請提高警覺並主動電洽區公所或社會局（07-3373372~4）詢問或撥打「165」反詐騙專線報案，切勿將個人證件及帳戶資料交付不明人士，讓詐騙集團有機可乘。