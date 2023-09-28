警方查獲真人直播賭博機房，逮捕黃姓主嫌及多名爆乳荷官等18人。（圖／警方提供）

警方查獲真人直播賭博機房，逮捕黃姓主嫌及多名爆乳荷官等18人。（圖／警方提供）

警方查獲真人直播賭博機房，逮捕黃姓主嫌及多名爆乳荷官等18人。（圖／警方提供）

刑事局偵查第二大隊日前執行網路巡邏，發現有民眾在通訊軟體群組張貼招募博弈網站代理、會員訊息，經與高雄市鹽埕、林園、新興分局、刑大、桃園市龜山分局、新竹縣橫山分局等單位共組專案小組，並報請高雄地檢署指揮偵辦，破獲以黃姓男子為首的線上真人直播賭博機房。

警方查獲真人直播賭博機房，逮捕黃姓主嫌及多名爆乳荷官等18人。（圖／警方提供）

警方查獲真人直播賭博機房，逮捕黃姓主嫌及多名爆乳荷官等18人。（圖／警方提供）

警方調查，該賭博直播機房以合法公司名義在高雄市前金區承租一處商辦大樓，黃嫌指揮張姓犯嫌以徵求「高薪直播主」為名義，招募年輕貌美的女子擔任荷官工作，張嫌再將這些辣妹荷官分成早、中、晚班，24小時不間段直播發牌。

警方查獲真人直播賭博機房，逮捕黃姓主嫌及多名爆乳荷官等18人。（圖／警方提供）

警方查獲真人直播賭博機房，逮捕黃姓主嫌及多名爆乳荷官等18人。（圖／警方提供）

該賭博網站還設有荷官與賭客互動的機制，賭客可以贈送虛擬寶物的方式，斗內心儀的女荷官，作為集團另一項收入來源，賭場交易賭資高25億元。

專案小組日前展開搜索，將黃嫌、張嫌及14名女荷官、2名女監官逮捕到案，查扣到百家樂撲克牌20組、手機17支、主機13台、攝影機7台、百家樂荷官人員規章8批、螢幕6台、補光燈5台、平板5台、洗牌教學手冊5張、監視器鏡頭4支、數據主機3台、牌局處理流程1批、發牌紀錄1批、雇傭契約書1批、員工規章1批、監視器主機、警示燈1組等贓證物。全案訊後，依賭博罪嫌送辦。