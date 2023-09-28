再次站上亞運賽場，中華隊體操好手蕭佑然在杭州亞運鞍馬項目拿下15.066分，寫下個人新猷，僅差0.034分、以第4名作收，他坦言十分可惜，但也正向面對這次的挫折，以李智凱為目標的他，盼未來也能跟上「鞍馬王子」腳步。

蕭佑然今天排在第4位出賽，他端出難度6.1、執行分8.966分，總分15.066分，一度暫居第3，但後來被日本選手金村涼太以15.166分超越，確定無緣頒獎台。他坦言，原本有打算端出難度6.4的套路，但考量到執行力可能不會那麼完整，還是採取比較把握的套路。

看到金村涼太的分數出來後，蕭佑然心情如像是洗三溫暖，情緒起伏落差很大，「開心的是，這是鞍馬第一次分數這麼高，突破個人最佳，在現在這個層級還可以增加0點0幾都是很困難的事，我覺得我又突破了一點。」

僅以些微差距與獎牌擦身，蕭佑然不像以前哭紅雙眼，這次成為「堅強版的蕭佑然」，「至少現在情緒控制的還不錯，原本看到成績時覺得8成是有機會前三的，但我剛好是這兩成。」

結束杭州行後，蕭佑然與李智凱等人要在今晚搭機前往比利時參加世錦賽，班機預計29日抵達、他要在30日出賽，時差成為最大考驗，「但先不要想太多，到了賽場上該怎麼做就怎麼做。」