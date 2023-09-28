由KID（林柏昇）、吳宗憲、謝坤達等人合作主持的節目《綜藝玩很大》，今年入圍第58屆金鐘獎益智節目主持人獎及益智節目獎，3人日前趁著錄影空檔接受訪問時，KID才被爆料將於10月10日舉辦婚禮，而今婚禮邀請函也曝光了。

KID去年2月和「東區妹仔」Rita登記結婚，今年1月迎來兒子「木木」出生，升格新手爸媽，但兩人的婚禮遲遲未有舉辦的消息流出。不過，他月初時透過經紀人證實婚禮將舉辦在10月的傳聞。此外，他日前與綜藝天王吳宗憲一同接受媒體採訪時，不僅被爆出將於10月10日舉辦婚禮，連婚禮將辦在臺北文華東方酒店，並席開3、40桌等婚宴細節也一併被爆出。當時，KID低調回應因只有宴請親朋好友，所以並未公開，而現場也會留位置給已故好友小鬼黃鴻升，而吳宗憲當場自爆人在杭州不出席。

事隔數日，KID邀請函也曝光了，據《三立新聞網》報導，邀請函上寫著：「現在我們要攜手邁入嶄新的人生階段，非常誠摯地邀請您一起分享我們的喜悅，讓我們的婚禮更加圓滿，新郎林柏昇KID，新娘Rita。」字句間足見兩人對於補辦婚禮的喜悅。

事實上，KID日前在吳宗憲喜迎61歲生日時，有在社群上發文，表示：「每日每夜的聚在一起，我們也算是有種特別的革命情感，我跟天王經歷了很多悲歡離合，一起互相扶持了很多情感，跟天王0距離的互動，實在是自己半夜想起來都在笑。」顯見他們之間多年來的好交情。