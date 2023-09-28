全家健康志向新品包括「辛辛炒豚五色盒」、「美式雞丁蔬穀盒」，均標榜滿足成人每日建議1／2蔬菜攝取量，95元。（鄧博仁攝）

全家會員APP「全＋1商城」、電商平台「全家行動購」同步開賣零售通路首見「冷凍營養調控餐」，49元起。（鄧博仁攝）

全家健康志向系列中的「健身G肉餐盒」、「烤蛋白餐盒」開賣至今累積賣破1500萬盒，國產冷氣雞胸肉不柴又美味，95元。（鄧博仁攝）

全家Fami煮煮開賣桂冠營養研究室機能餐，每包卡路里由營養師精算控制於150到250大卡間，並推20天訂閱組與月付周取服務。（全家提供／朱世凱台北傳真）

據國健署統計，民眾歡慶佳節後平均發胖1.5公斤，瞄準國人健康意識提升及中秋連假後的甩油潮，全家便利商店「健康志向」系列鮮食再攜運動營養師楊承樺於實體店舖開賣6款新品，同時在全家行動購、全＋1商城開賣13款超商首見「冷凍營養調控餐」，提供消費者從早到晚、運動前後的飲食調控新選擇，有望帶動該系列業績成長2成。

全家健康志向系列鮮食自2019年推出後，每年銷售穩定成長2成，去年更創下6億銷售業績，其中與運動營養師楊承樺推出的健身G肉餐盒、烤蛋白餐盒，上市至今已累積賣破1500萬盒，且辦公型、醫院型與商業型商圈最熱銷，可見除健身族群喜愛，也很受上班族青睞。瞄準揮汗商機，健康志向系列延伸到飲食調控領域，針對不同運動族群需求，以零精緻澱粉、減油纖食、蛋白質增量添飽足3策略開發，線上線下再推19款新品。

甩油首推「辛辛炒豚五色盒」，選用低脂前腿肉片，搭添加蔬菜米及多種穀物的紫蔬穀米；「美式雞丁蔬穀盒」則放入添加白花椰米的薑黃蔬穀米，搭配鮮嫩多汁的去皮腿丁，兩款均訴求少負擔兼具飽足感，且滿足成人每日建議1／2蔬菜攝取量；另有大麥蛋白豬肉堡、鹽水雞飯糰等共6款新品於全家店舖販售。

全家同時推13款「冷凍營養調控餐」，包含增肌減脂的義式鮭魚花椰菜米、三杯雞菇菇米、點心與湯品，個人餐食規格、微波覆熱即可上桌，訂購後即可選鄰近店舖取貨，10月17日前買「健康志向專館」任一商品，送World Gym免費1個月單點運動體驗及INBODY檢測體驗券。

全家App「Fami煮煮」專區同步推桂冠營養研究室機能餐，包含曲線養成健力餐組、肌力養成健力餐組2種選擇，並有蕃茄蔬菜牛肉湯等風味，還提供20天訂閱、周周取貨的便利機制，今日訂、後天即可選指定店舖取貨。