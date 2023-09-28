桃影大使雷嘉汭昨日亮麗出席開幕式。（桃園電影節提供）

2023第10屆桃園電影節28日盛大開幕，傍晚放映雙開幕片，本屆片單突破往年紀錄，除了台灣獎徵件數直達201件創新高，更規劃87部參展電影，共130場次放映，在42部首映片中，由温貞菱、丁寧領銜主演的拳擊國片《倒數回擊》，與勇奪今年柏林影展最高榮譽金熊獎的療癒紀錄電影《塞納河上的船屋》榮膺雙開幕片，為電影節完美揭開序幕。

《倒數回擊》由2位女星丁寧、温貞菱主演，2人亮麗出席開幕式。温貞菱正巧是上一屆桃園電影節大使，再次現身桃影，她笑說能帶著新作重返桃影，「像回家的感覺」。新片中她飾演拳擊手，拍片前花1個月每天重訓，並找教練和拳擊手一起訓練，餐餐吃肉就為了增肌，當時還被經紀人笑是「金剛芭比」。

電影中找來真正的拳擊手對打，她提到，拍攝時經常打到手指脫臼，但因需完成拍攝，當下都是手指「剛接回去」就接著演，一直到殺青才真的妥善休養。儘管片中戴著頭套，拳擊未傷及正臉，但仍經常被打到頭暈。過程中會有恐懼嗎？她說：「不會，因為都在想怎麼保護自己，要等到回家才發現全身痠痛。」

運動員出身的丁寧，飾演温貞菱的昔日教練。她片中雖不用真的上場對打，但因為熱愛運動，常跟著温貞菱一起受訓「我們早上一起牽手去訓練，當時又演同一齣舞台劇，所以再一起去排練，結束再一起回去訓練，還會一起去爬山，有人說『人家幾歲妳幾歲？』一度練到我右肩受傷手舉不起來，但我就是喜歡一起練。」丁嚀另外提到這次拍戲最大挑戰，因角色需求幾乎菸不離手，但她本人對菸味感到十分不適，更說「我需要吃很多梅子，消去嘴裡的菸味。」

本屆大使雷嘉汭一身經典全黑套裝歡迎遠道而來的日本導演東海林毅，不喜歡一個人看電影的她，特別喊話希望大家可以結伴來參與桃園電影節。日本導演東海林毅曾以首部短片《Lost in Garden》在東京國際酷兒影展（今彩虹繞東京電影節）勇奪評審團特別獎，此次新作《自戀男神》描述極度自戀的高齡同志繪本作家，邂逅年輕稚嫩SM性工作者譜出忘年異色戀，獲得2023年洛杉磯亞太電影節最佳劇情長片大獎。

東海林毅導演被問及拍攝此片的動機，他說一是隨著自己年紀較大、容貌不如以往，會有更多感觸；再者，他認為日本電影比較少觸及高齡同性戀者，所以才以題材關注這個族群。被問到有無看過台灣同志作品或想合作的台灣男演員？他回應：「我知道有部電影代表台灣出賽參與奧斯卡影展，那部電影中飾演警察的演員，我覺得很不錯。」言下之意說的是《關於我和鬼變成家人的那件事》中飾演警察的許光漢。