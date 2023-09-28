一般人印象中的房仲經紀人的工作，包括在路上發傳單、塞信箱、拜訪大樓警衛等等，還得忍受風吹日曬雨淋，非常辛苦。台慶不動產高雄博愛忠言加盟店經理徐鵬凱以親身經驗告訴你，在永慶加盟體系下，有先進的科技系統、完備的聯賣機制及多元的物件選擇，透過團隊合作能更容易創造高績效，不用再「單打獨鬥」，今年1-7月，他已累積500萬元業績，刷新個人紀錄。

徐鵬凱當年看到信義房屋提供新人前6個月保障薪資，而一頭栽進房仲業。沒想到房仲經紀人的工作內容與他想像的相差甚遠，不但每天要奔波在不熟的商圈裡拜訪可能的賣家，還曾被管理員潑水趕客、熱到全身滴汗，但他告訴自己堅持下去，相信未來會獲得甜美的成果。6個月的保障薪資期限一到，徐鵬凱沒有通過最終考核，他對房仲工作的熱情也消失殆盡，便離開信義房屋。

那時，他的老婆原本也在信義房屋工作，後來離職、加入住商不動產。但住商的制度與環境讓她更無法適應，比方說，經紀人得透過秘書才能拿到房屋調查後的資訊，萬一秘書下班或休假，資料無法取得，無法及時回應客戶需求的情況下，不但間接拉長案件成交速度，也容易被其他同業捷足先登。

永慶集團每季舉辦「房仲經營管理師課程」，讓徐鵬凱受益良多。（圖片來源：永慶房產集團）

永慶加盟體系資源強大 讓經紀人事半功倍

儘管兩人的房仲之路發展的並不順遂，但他們仍對房仲工作抱持熱忱，也想持續經營深耕，透過前信義房屋學長的引薦，夫妻倆一起進入台慶不動產高雄博愛忠言加盟店任職。兩人才一加入台慶不動產，就雙雙開始接委託、成交，一掃之前在房仲工作上的陰霾！

徐鵬凱表示：「集團的作業工具〈i智慧〉跟〈行動智能經紀人APP〉每位經紀人都有專屬的帳號系統，要調成交行情、調物件資料，都不用透過秘書，直接手指一按就好了，相當即時且方便，無論是平日還是假日，帶看前後要隨時調資料，都能即刻完成。」

過去在信義房屋只能處理住宅物件，但在台慶不動產的物件多元，讓徐鵬凱可以接觸其他高總價物件，如土地、廠辦、商辦等；永慶加盟四品牌的聯賣制度也大幅加快成交速度，相比在前東家屋半年只成交了1間，徐鵬凱到台慶不動產的第2個月，就順利成交1件，且買賣雙方皆是他的客戶。

「永慶房產集團加盟四品牌的店數多，基本上就掌握市場上大部份的案源；搭配永慶集團四品牌聯賣，數千位經紀人一起幫忙賣房子，成交速度當然快上好幾倍。」不只台慶不動產高雄博愛忠言加盟店有5成的業績來自聯賣，徐鵬凱今年的個人業績也已突破500萬元，相較去同期業績翻了4倍之多。

永慶房產集團每季固定舉辦的「房仲經營管理師課程」，也讓徐鵬凱讚譽有加。由集團內績優店東長們擔任講師，他們無私傳授成功經驗和管理策略，讓徐鵬凱受益良多，「這些是在外界難以學習到的，加盟店通常視其他店頭為競爭對手，即便隸屬同一個品牌，但在永慶加盟四品牌中，大家互相幫助、一起精進自己、一起把市場做大，實屬難得，也因此能走得更遠更久。」

永慶加盟四品牌聯賣有數千位經紀人聯手合作，成交速度快上好幾倍。（圖片來源：永慶房產集團）

永慶加盟四品牌聯賣有數千位經紀人聯手合作，成交速度快上好幾倍。圖片來源：永慶房產集團

發揮台慶「我來處理」精神 為客戶使命必達

回憶第一次在台慶不動產的成交，當時在高雄接待一位婆婆要賣房，但物件遠在台北，且房子共同登記在前夫名下，因婆婆曾受前夫家暴、陰影一直存在，加上前夫多年來不肯同意賣房，複雜的情況讓許多房仲都鎩羽而歸，他以破釜沉舟的決心，北上短居台北1個月，終於成功說服前夫賣房，發揮品牌「使命必達、我來處理」的精神。

從事房仲4年多，徐鵬凱在這個工作中獲得珍貴回報。除收入倍增，他也很開心能夠幫助客戶實現成家夢想，他感動地說，「當客戶握著我的手，感謝幫他們找到理想房子時，這種感動是難以言喻的。特別的是，我們去年也剛剛買到自己的家，更能理解圓夢成家的感覺。」

徐鵬凱將房仲工作視為人生志業，展望未來，他笑說：「過去我只想工作到60歲就退休，這念頭在進入永慶加盟體系後完全被翻轉，在這裡我可以朝更多方向發展，除了房仲經紀人，還可以成為組長、店長等管理職，甚至未來可以擁有自己的加盟店、籌組自己的房仲艦隊。」這是他過去從未想過、卻是未來要積極去實踐的。