民進黨總統參選人賴清德28日南下台中連跑兩場行程，先後出席中華民國工業區廠商聯合總會賴清德後援會成立大會，以及信賴台灣美容美髮賴清德後援會成立大會，分別為兩場後援會代表授旗，並尋求各產業民眾支持。
2場後援會皆在烏日臻愛花園飯店舉辦，賴清德先出席中華民國工業區廠商聯合總會賴清德後援會成立大會，現場聚集30個以上工業區、上百名支持者到場，紛紛舉旗高喊「2024團結一致」、「賴清德，凍蒜」，場面熱烈；包括總統府祕書長林佳龍、立法院副院長蔡其昌及同黨立委何欣純、張廖萬堅、林靜儀、黃秀芳與立委參選人謝子涵、江肇國等人都到場。
賴清德表示，工業區每個好朋友都在工作崗位上為台灣打拚，創造台灣經濟基礎，對台灣貢獻很大。他細數每個縣市特色產業，包括苗栗的粉末冶金和氫能源、台中的精密機械、彰化的水五金和汽機車及自行車產業以及雲林工業基礎環境佳等等，並表示在他心目中，中部每個縣市的產業發展都對台灣很重要。
「台灣的經濟奇蹟是怎麼拚出來的？就是我們拚出來的！」賴清德說，台灣的工具機是全世界第五大出口國。他擔任台南市長時就認為經濟要優先，開闢許多工業區，也一一解決工業區提出的困難；擔任行政院長時，也推出多項投資方案，吸引台商回來，創造10幾萬的工作機會。
他也說，要守護台灣的主權，「過去為民主打拚，未來要為和平奮鬥」，希望現場支持者除了全力支持他，也要全力支持民進黨所推出的立委人選，一同攜手拚經濟。
隨後，賴清德出席美容美髮後援會成立大會。他表示，美容美髮業面臨人才不足，應要加強技職教育，勞動部也要提出相關政策縮短產學落差，提早讓學生投入產業，也培養更多人才。再來要發展經濟，大家要有錢才能來美容美髮產業消費。
賴清德說，科技業要持續推動，再來是中小企業要支持，並打造更好的環境，讓年輕人可以創業。地方產業也很重要，包括地方創生、社會企業，都要讓年輕人有機會回到故鄉找到工作，也有機會創業，每個人有好的經濟發展，間接才能對美容美髮產業有幫助。
他也指出，大家一定要在這塊土地上團結，一起努力。近日有總統參選人提出重新與大陸簽訂服務貿易協定，過去就曾引發學運反對，若簽訂服貿，大陸可以來台投資將對台灣的業產業造成衝擊；政府和大家共同合作，讓產業在這塊土地上順利發展，讓大家安居樂業，才是正確的方向。
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