民進黨總統參選人賴清德（1排左）28日南下台中，出席中華民國工業區廠商聯合總會賴清德後援會成立大會及信賴台灣美容美髮賴清德後援會成立大會，分別為兩場後援會代表授旗。（潘虹恩攝）

民進黨總統參選人賴清德28日南下台中，出席中華民國工業區廠商聯合總會賴清德後援會成立大會及信賴台灣美容美髮賴清德後援會成立大會，多位爭取連任的立委和立委參選人也到場。（潘虹恩攝）

民進黨總統參選人賴清德28日南下台中連跑兩場行程，先後出席中華民國工業區廠商聯合總會賴清德後援會成立大會，以及信賴台灣美容美髮賴清德後援會成立大會，分別為兩場後援會代表授旗，並尋求各產業民眾支持。

2場後援會皆在烏日臻愛花園飯店舉辦，賴清德先出席中華民國工業區廠商聯合總會賴清德後援會成立大會，現場聚集30個以上工業區、上百名支持者到場，紛紛舉旗高喊「2024團結一致」、「賴清德，凍蒜」，場面熱烈；包括總統府祕書長林佳龍、立法院副院長蔡其昌及同黨立委何欣純、張廖萬堅、林靜儀、黃秀芳與立委參選人謝子涵、江肇國等人都到場。

賴清德表示，工業區每個好朋友都在工作崗位上為台灣打拚，創造台灣經濟基礎，對台灣貢獻很大。他細數每個縣市特色產業，包括苗栗的粉末冶金和氫能源、台中的精密機械、彰化的水五金和汽機車及自行車產業以及雲林工業基礎環境佳等等，並表示在他心目中，中部每個縣市的產業發展都對台灣很重要。

「台灣的經濟奇蹟是怎麼拚出來的？就是我們拚出來的！」賴清德說，台灣的工具機是全世界第五大出口國。他擔任台南市長時就認為經濟要優先，開闢許多工業區，也一一解決工業區提出的困難；擔任行政院長時，也推出多項投資方案，吸引台商回來，創造10幾萬的工作機會。

他也說，要守護台灣的主權，「過去為民主打拚，未來要為和平奮鬥」，希望現場支持者除了全力支持他，也要全力支持民進黨所推出的立委人選，一同攜手拚經濟。

隨後，賴清德出席美容美髮後援會成立大會。他表示，美容美髮業面臨人才不足，應要加強技職教育，勞動部也要提出相關政策縮短產學落差，提早讓學生投入產業，也培養更多人才。再來要發展經濟，大家要有錢才能來美容美髮產業消費。

賴清德說，科技業要持續推動，再來是中小企業要支持，並打造更好的環境，讓年輕人可以創業。地方產業也很重要，包括地方創生、社會企業，都要讓年輕人有機會回到故鄉找到工作，也有機會創業，每個人有好的經濟發展，間接才能對美容美髮產業有幫助。

他也指出，大家一定要在這塊土地上團結，一起努力。近日有總統參選人提出重新與大陸簽訂服務貿易協定，過去就曾引發學運反對，若簽訂服貿，大陸可以來台投資將對台灣的業產業造成衝擊；政府和大家共同合作，讓產業在這塊土地上順利發展，讓大家安居樂業，才是正確的方向。