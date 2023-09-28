杭州亞運台灣再傳捷報，台灣好手許皓鋐在今天(28日)決賽中，擊敗大陸排名第一的柯潔，獲得圍棋史上首面金牌，讓台灣棋界大為振奮。許皓鋐狀態極佳，本次亞運先後擊敗了3個排名世界前三的棋手。

許皓鋐本屆亞運小組賽，前兩戰先戰勝馬來西亞與澳門選手，但接下來敗給有「申工智慧」之稱的世界第一韓國選手申真諝，以及大陸好手「鼎爺」楊鼎新。許皓鋐隨後振作起來，擊敗香港選手後，最後一輪力退近日狀態絕佳的日本選手芝野虎丸，在此前，芝野虎丸才在日本名人戰中，將井山裕太3:0逼入絕境。

許皓鋐在第283手做活大龍後，柯潔自知勝利無望，投子認輸。(圖／野狐圍棋)

許皓鋐以3勝2敗進入八強戰後，先是擊退了韓國第二人朴廷桓。四強戰中，成功擊敗申真諝，報了小組賽的一箭之仇。今天在決賽中，更是一舉擊敗大陸最強棋手柯潔。

許皓鋐本次奪金，含金量十足，妙的是，八強戰三盤擊敗3個世界前三選手，全都是以半目勝出。

許皓鋐4歲就開始學棋，為當前台灣最強棋手，更曾在2022年，達到「八冠王」成就，名人、棋王、天元、十段、國手、碁聖六個頭銜中就佔了5個，僅碁聖戰在16強淘汰。