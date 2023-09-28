24歲青農馬慶任奪下宜蘭嚴選優質米冠軍，旺旺集團創辦人蔡衍明發文稱讚。（翻攝臉書）

2023宜蘭嚴選米競賽冠軍今（28）日出爐，由冬山鄉農會年僅24歲的青農馬慶仁奪冠，抱回30萬獎金。此次競賽邀請旺旺集團副主席廖清圳擔任評審，直言宜蘭米米質不輸台梗9號米，眼見24歲青農奪下冠軍，旺旺集團創辦人蔡衍明也發文讚嘆「世代傳承、長江後浪，真的是宜蘭的驕傲與台灣的榮耀！宜蘭米，勁讚！」。

旺旺集團創辦人蔡衍明今轉發2023宜蘭嚴選優質米冠軍爭奪賽新聞，大讚奪冠的在地青農馬慶任，「年輕人馬小弟願意深耕土地、投身務農，很令人欽佩！這次競賽，更通過包括我們旺旺集團『米的達人』廖清圳副主席及諸位評審的測試，一舉奪冠，真的很不簡單！」

今年首次邀請米食界有名的企業專家，旺旺集團副主席廖清圳（圖）及悟饕創辦人李照楨擔任評審。（吳佩蓉攝）

為打響宜蘭米品牌知名度，宜蘭縣政府自2018年起舉辦「宜蘭嚴選優質米競賽」，今年競賽有46人參賽，從田間檢查、農藥殘留檢驗、稻穀DNA鑑定及規格分析，只有15位農友進入決賽階段。宜蘭縣農會今日舉辦最終回官能品評，邀請米食界有名的企業專家前來評鑑，旺旺集團副主席廖清圳及悟饕創辦人李照楨擔任評審，最終由冬山鄉農會青農馬慶仁奪冠。

廖清圳指出，宜蘭水質好，加上品種改良過後，不論是米質的光亮度、風味及鮮味等各方面都表現優秀，而此次以米飯光亮度、風味、口感、黏度及硬度5個指標做評比，15位參賽者的分數都些微差距而已，最主要農民很用心，再加上縣府與農會的指導下，讓宜蘭米的品質勝過台梗9號米。