2024總統大選，外界關注在野整合進度，但民眾黨總統參選人柯文哲對藍營堅持當正的、不比民調等條件不滿，又引發討論。國民黨總統參選人侯友宜競選辦公執行長金溥聰表示，民調隨時在變，若以民調誤差值3個百分點來說，一來一回差距6個百分點，侯、柯嚴格來說是平手，金也並未反對藍白整合成一組候選人，但認為談藍白合「時機最重要（Timing is everything）」，也證實從以前都沒有說過要打柯。

據中評社報導，針對藍白合是否應該以民調決定，金溥聰今(28日)表示，民調隨時在變，若以民調誤差在正負3個百分點計算，一來一往就是6個百分點，換言之，侯友宜、柯文哲的民調差距在25%比20%以內，嚴格來說都是平手，這種情況怎麼談？金溥聰也認為，侯友宜訪美的效應還能繼續發酵，可以繼續觀察，民調還是有上升空間，選情朝好的趨勢發展。

對藍白是否該整合成一組候選人，金溥聰並未反對，但認為要談藍白合，Timing is everything(時機最重要)，目前藍白雙方對彼此就保持友善態度，其他的就會水到渠成。

此前曾有「金溥聰下令不打柯文哲」的說法，金溥聰也承認有對內部下令不打柯文哲，因為大家是友黨，理念一致要下架民進黨，現階段大家就兄弟登山，各自努力，等待水到渠成的時候，但是「政治前一寸的事情都是模糊的」。

對於侯友宜訪問美國的成果，金溥聰認為，此次訪美準備充足，展現果決一面，美方智庫的反應很正面，過去美方對侯友宜雖不熟悉，但這次有感覺侯給出的回應很直接，不像台灣很多人認為侯在迴避問題。

侯友宜訪美的雖獲許多好評，但並未明顯反應在民調上，金溥聰則說，民調有分成硬的層面與軟的層面，民調數字是硬的一面，至於軟的一面就是意見領袖給出的看法，大家茶餘飯後怎麼看待訪美這件事情，以及侯友宜走入人群後帶給大家的感覺，這件事情需要時間發酵，還要看未來的發展，不過他們所接觸到的氛圍都是正面的。

對於自己近期較少出現在媒體前，金溥聰表示，很多人認為他是不是變軟了，其實並沒有，因為一開始在藍軍內有「換侯」的聲浪，逼得他不得不站上第一線「肉身餵鷹」，如果不這麼做，藍軍與侯友宜選情就不會走到今天的局面，侯友宜被叫「老三」叫了很久，現在終於站回老二，當時若沒穩住局面，國民黨會很危險。