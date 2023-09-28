盛弘醫藥(8403）宣布與台灣微軟策略聯盟，運用微軟雲端與AI技術，推動智慧醫療及健康創新應用，邁向全新里程碑；盛弘集團布局智慧醫療多年，期許敏盛智醫城為全台示範基地，打造醫護專用ChatGPT。

敏盛醫療體系執行長楊弘仁表示，未來智慧型手機、ChatGPT等科技軟體都該與醫療體系對接、串聯，包括抽血、健檢報告，甚至與醫師對話，每個環節都能轉化成數據分析，ChatGPT可以將病人、醫生的對話，整理成有意義的資訊與知識；盛弘致力於建構醫療產業數位轉型與健康照護的生態系統，以創新的服務有效協助醫療機構提升競爭力。

盛弘醫藥配合衛生福利部政策所推行之「次世代醫療平台」計畫，提供針對中小型醫院或診所醫療資訊系統與微軟相關產品及雲端服務組合之銷售及後續服務；並應用Azure OpenAI ChatGPT與機器學習等技術於智慧醫療相關產品開發，以Azure健康資料服務建立全球開放式標準健康照護互通資源。

台灣微軟為公有雲服務業者中唯一擁有專屬醫療產業服務團隊，盛弘集團將旗下事業產品放置於微軟全球的混合雲服務平台上，將台灣優秀的醫療解決方案推廣至全世界有需求之國家。

台灣微軟總經理卞志祥表示，微軟能與盛弘合作，共同運用雲端和AI的力量為醫療產業帶來創新和改變。敏盛醫療體系在數位轉型方面走在台灣前端，雙方的合作跨足智慧醫療平台建置到產品開發，不僅能讓民眾享受更便利、更有效率的智慧醫療健康服務。