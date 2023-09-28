Acne Studios選址巴黎天文台打造的紅色秀場，相當顯眼。（Acne Studios提供／黃唯淯巴黎傳真）

秀場上的巨大迪士可球成為另一種奇妙光線的來源。（Acne Studios提供／黃唯淯巴黎傳真）

丹寧布以油漆、石膏般的質感做舊，打造視覺上的工業感。（Acne Studios提供／黃唯淯巴黎傳真）

上身與下身的二元對立性，亦是創意總監Jonny johansson的重頭戲之一。（Acne Studios提供／黃唯淯巴黎傳真）

柔軟的紗質飄逸裝飾與下身剛硬的丹寧形成強烈對比。（Acne Studios提供／黃唯淯巴黎傳真）

刀割線條、不對稱結構亦是特色之一。（Acne Studios提供／黃唯淯巴黎傳真）

女星凱莉珍娜（Kylie Jenner）近日與甜茶提摩西夏勒摩正式官宣交往進度，成為歐美娛樂圈頭條新聞之一。而她近日受邀前往瑞典品牌Acne Studions 2024春夏發表會時，以一身超性感大紅色洋裝現身，相當符合此次Acne Studios於巴黎天文台打造的紅色建築物大秀現場。同時搭配未來感十足太陽眼鏡現身引起媒體搶拍，可惜並未見到凱莉珍娜情侶檔一同現身，倒是她與多年來分分合合，是好友又是前情侶關係的Jordyn Woods共同現身Acne Studios大秀，雖然兩人目前只是官宣好友關係，凱莉珍娜也交了新男友甜茶，但這齣八卦戲碼實在太精彩，也引得現場所有媒體一陣臆測。但隨著兩人坐上front row後，觀眾更被本季Acne Studios春夏服裝吸引住，巨大閃耀的迪斯可球在Acne Studios的會場中閃耀，並隨著光線散射，讓人看到Acne Stuidos這次傾盡心力打造的精緻、破壞並存的工業風格。

創意總監Jonny Johansson在新聞稿上面這樣表達：「本季的工業氛圍主要來自於我對丹寧的熱情，以及我們如何應用這個令人驚嘆的面料，展現多樣性。它呼應了建築工地「未盡之事、一項正在進行的工作」的想法。」這種二元性對立，但又並存的結構多次呈現在春夏服裝之中。例如上身以極度精緻、對稱的結構結合少許的破壞，下身則以不對稱、隨意的結構結合少許的精緻元素，同時在布料的呈現上有著灰白、油漆、斑點般的工業風格，或是各種如刀割、水洗做舊印染結構的服裝，呈現出俐落刀割與手撕破舊的精巧對立感，都是Acne Studios本季的重點作品。而品牌今年也計畫於台灣正式展店，相信看到這些充滿獨特二元對立性服裝的日子也不遠了。